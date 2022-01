Zagorela streha nenaseljene hiše; je uhajal zemeljski plin?

20.1.2022 | 07:00

Sinoči ob 23.46 je na Sremiški cesti v Krškem občan sumil, da uhaja zemeljski plin. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so pregledali plinsko napeljavo, preverili stanje tudi z detektorjem plina, uhajanja pa niso zaznali.

Gorela streha

Ob 23.44 je v Mestnem Logu, Občina Kočevje, zagorelo ostrešje nenaseljene montažne stanovanjske hiše. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 14.11 so na Cankarjevi ulici v Črnomlju gasilci PGD Črnomelj nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI OTOVCU na izvodu ŽELEŽNIŠKA POSTAJA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROSALNICE1, izvod Proti Božakovom.;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRASINC , izvod Desno- prenapetostni odvodniki.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10:00 do 11:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN, izvod 1.STARI LJUBEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC PRI ČATEŽU;

- od 11:30 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MARTINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina - nizkonapetostno omrežje Cerina grad med 10. in 15. uro.

