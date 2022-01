Natankal in odpeljal - morda bi mu uspelo, če bi imel vsaj vinjeto

20.1.2022 | 12:00

S Policijske uprave Novo mesto poročajo o intervencijah minulih dveh dni.

Torek, 18.1.2022

Na številki policije 113 so sprejeli 145 klicev, od tega je bilo 45 dogodkov takšnih, ki so zahtevali policijsko posredovanje.

Največ dogodkov je bilo povezanih s prometno varnostjo. Policisti so obravnavali štirinajst prometnih nesreč z materialno škodo.

V Šentjerneju so se neznanci znesli nad aparatom za menjavo denarja v žetone v avtopralnici. Odnesli niso nič, so pa lastniku avtopralnice naredili za okoli tisoč evrov škode.

Sreda, 19.1.2022

Na številki policije 113 so sprejeli 177 klicev, policisti so posredovali 48-krat.

Kriminaliteta

Krški policisti so v Leskovcu opravili ogled kraja tatvine. Lastniku so neznanci od začetka meseca iz dveh traktorjev odnesli akumulatorja in ga tako oškodovali za okoli tristo evrov.

Novomeški policisti so prejeli prijavo tatvine starejših tridelnih klinastih bran, ki so jih storilci odpeljali izpod kozolca v bližini naselja Dolenja vas. Ocenjujejo, da so lastnika oškodovali za okoli tristo evrov.

V Trebnjem je nekaj pred osemnajsto uro voznik osebnega avtomobila natočil 31 litrov dizelskega goriva in brez plačila odpeljal proti Novemu mestu. Dobro uro po dogodku so vozilo in voznika prestregli na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje. Imel je smolo, ker je po avtocesti vozil brez ustrezne vinjete, tako da so voznika najprej obravnavali cestninski nadzorniki družbe DARS, nato pa so postopek prevzeli policisti. 32-letnega državljana Romunije bodo kazensko ovadili.

Prometna varnost - poškodovana peška in dva brez vozniške

Policisti so obravnavali sedem prometnih nesreč z materialno škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami. Zvečer se je v prometni nesreči v Sevnici lažje poškodovala 13-letna peška. Hodila je v skupini pešk, pri tem pa jo je med vožnjo vzvratno spregledala voznica osebnega avtomobila in jo zadela, tako da je padla. Oskrbeli so jo v sevniškem zdravstvenem domu.

Prometni policisti so nekaj pred poldnevom v Trebnjem ustavili 61-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja – dan prej mu je bil namreč zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov izrečen ukrep prepovedi vožnje. Avto so mu zasegli, pred tem pa še odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,40 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

V Novem mestu so opoldne prometni policisti zasegli avtomobil 25-letni voznici, ker je vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Slednje ji je poteklo pred dnevi zaradi zdravstvenih razlogov, pa ga ni pravočasno podaljšala in ne bi smela voziti vozil v cestnem prometu.

Požar

Poročali smo že o sinočnjem požaru v Kočevju. S PU Ljubljana pojasnjujejo, da so bili nekaj pred polnočjo obveščeni o požaru na stanovanjski hiši v Kočevju, ki je v prenovi.Zagorel je mansardni del hiše, ki so ga gasilci pogasili. Policisti bodo tekom dneva opravili ogled kraja požara, da bi ugotovili, zakaj je zagorelo. O vseh ugotovljenih okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

M. K.