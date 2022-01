Občina toži Dolenjske lekarne. Je še mogoč dogovor?

20.1.2022 | 12:45

Lekarniška podružnica v Šmarjeti deluje v občinskih prostorih, zraven zdravstvene in zobozdravstvene postaje. (foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - V šmarješki občini se že nekaj časa zapleta z Dolenjskimi lekarnami iz Novega mesta, ki so leta 2012 v Šmarjeti vzpostavile podružnično lekarno. Takrat so se dogovorili, da občina lekarno oprosti plačila najemnine, če posluje negativno. Tako je bilo vsa leta do lani.

Lekarniška podružnica v Šmarjeti deluje v občinskih prostorih, zraven zdravstvene in zobozdravstvene postaje. Najemnina za 70 kvadratnih metrov velik prostor znaša preko šest tisoč evrov letno.

Že pred približno letom dni so občinski svetniki sklenili, da Dolenjskim lekarnam občina ne bo več oprostila plačevanja najemnine, ker za to ni osnove, potekel je zakonski rok. Dolenjske lekarne namreč niso pravočasno podale predloga za oprostitev plačila zaradi negativnega poslovnega izida, za nazaj se to ni dalo urediti, so dejali na občini. Pogovori med obema stranema očitno niso obrodili sadov, prišlo je do razhajanj.

Sicer ne bi župan Občine Šmarješke Toplice mag. Marjan Hribar že lani jeseni občinskemu svetu predlagal sklep o pridobitvi njegovega soglasja za prekinitev pogodbe z Dolenjskimi lekarnami. Potem, ko so svetniki ta sklep potrdili – odločitev je bila sprejeta soglasno, a so vseeno želeli zagotovilo, da lekarniška dejavnost ostane v občini in na tej lokaciji – je bila odprta pot na sodišče.

Kot je za Dolenjski list zatrdil župan Hribar, je občina zdaj že vložila tožbi proti Dolenjskim lekarnam za plačilo neplačanih najemnin in za izpraznitev prostorov v Šmarjeti.

L. Markelj