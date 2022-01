FOTO: Rešili sevniškega planinca, ki je zdrsnil v Savo

20.1.2022 | 13:00

Vrhovo - Danes dopoldan je bilo v neposredni bližini domačije na naslovu Vrhovo 3 polno gasilcev, reševalcev in tudi policije, saj je potekalo reševanje starejšega občana, ki je padel v reko Savo.

Ob deveti uri so zapiskali pozivniki gasilcev (tudi) v PGD Radeče in operativni gasilci ter dve gasilki so odhiteli na pomoč proti obrežju Save, kjer pa sta že bila oba zaposlena na GZ Radeče, operativni gasilci iz Sevnice in iz domačega Vrhovega ter ekipa nujne medicinske pomoči iz sosednje Sevnice.

Nesreča se je zgodila enemu izmed članov Planinskega društva Lisca Sevnica. Skupino pohodnikov je prav ena izmed udeleženih na intervenciji opazila že v jutranjih urah v naselju Loka pri Zidanem Mostu. Vodja intervencije je potrdil, da je skupina sevniških planincev hodila iz smeri Loke, preko mostu blizu vrhovške hidroelektrarne v smeri Radeč.

Nehvaležen teren in sreča v nesreči

Med potjo, ki poteka vrh brežine nad reko Savo, pa je gorvodno na levi strani na nehvaležnem terenu enemu izmed njih zdrsnilo in po pobočju se je zvrnil v reko.

Sreča v nesreči je bila, da se je starejši občan, sicer redni pohodnik, uspel obdržati blizu kopnega, zahvaljujoč njegovemu oprijemanju za vejevje na meji med kopnim in reko. Pa tudi, da je bil blizu in časovno na voljo tudi eden izmed sevniških gasilcev, ki je izurjen potapljač in je bil tudi prvi ter edini, ki se je podal v mrzlo vodo ter ponesrečenega pohodnika s pomočjo vrvne tehnike ob pomoči kolegov spravil po pobočju nazaj do poti.

Tam so skrb zanj prevzeli reševalci Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica, v pomoč pa je bila na voljo tudi ekipa ZD Laško z reševalnim vozilom. Na kraju dogodka so bili še policisti Policijske postaje Laško, ki so naredili zapisnik o dogodku in o okoliščinah povprašali navzoče ob pohodniški nesreči.

V intervenciji, ki je trajala dobro uro, so sodelovali gasilci iz enot Vrhovega, Sevnice in Radeč, skupno 25 gasilcev in dve gasilki.

D. J.; foto: PGD Radeče

