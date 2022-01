Pahor o Knjižnici Črnomelj: Srce, ki povezuje dva kraja

20.1.2022 | 15:00

Predsednik je vročil direktorici zahvalo

Župan Andrej Kavšek

Črnomelj - Ob 60-letnici Knjižnice Črnomelj je bila sinoči v Črnomlju slovesnost, ki se je je udeležil tudi predsednik Borut Pahor. Kot je poudaril predsednik, je zelo pomembno, da ima kraj svojo knjižnico, saj so knjižnice veliko več kot skladišče knjig. »Knjižnice so mesto, kjer se rojevajo spremembe in napredne misli. 03:52 Kjer je dobrodošel kritičen pogled na družbo, kjer se ustanavljajo družbena gibanja, kjer se kujejo načrti za prihodnost,« je dejal.

Knjižnico Črnomelj je imenoval čudovito srce, ki povezuje dva kraja, Črnomelj in Semič.

Borut Pahor je knjižnici za širjenje bralne kulture in izvajanje pomembnega poslanstva, s katerim zaljša podobo domačih krajev in ljudi, podelil zahvalo. Sprejela jo je direktorica knjižnice Anja Panjan Trgovčić.

»Za knjižnico imamo smele načrte,« je v nagovoru povedala direktorica Panjan Trgovčićeva. Kot je še rekla med drugim, so že izdelali idejno osnovo preureditve knjižnice in preureditve zunanje okolice.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je v govoru med drugim pohvalil knjižnico za knjigobežnice, ki jih je pred kratkim postavila v Črnomlju po mestu.

Na prireditvi so predvajali kratek igrano-dokumentarni film o delovanju knjižnice doslej.

Prireditev, ki jo je vodil Aleksander Riznič, je glasbeno obogatila skupina Pulover.

M. L.

