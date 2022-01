FOTO: S poledenele ceste zletela dva - prvi na streho, drugi 'le' po bregu; eden pa spet obstal na progi

20.1.2022 | 18:30

Vrh pri Boštanju - eden se je prevrnil na streho ...

... drugi zdrsnil po bregu navzdol. (fotografije: PGD Sevnica)

Ob 10.46 sta v naselju Vrh pri Boštanju, občina Sevnica, zaradi poledenele ceste zdrsnili osebni vozili. Eno vozilo je zdrsnilo s cestišča, drugo pa se je prevrnilo na streho. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja na vozilih in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Reševalci NMP Sevnica so eno osebo oskrbeli na kraju.

Obstal na tirih

Ob 6.48 je v naselju Dolnje Brezovo, občina Sevnica, na cestno železniškem prehodu osebno vozilo zapeljalo na železniške tire in tam obstalo. Gasilci PGD Sevnica so odklopili akumulator, s tehničnim posegom vozili izvlekli na cestišče in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine.

V tem času je bil železniški promet ustavljen oziroma oviran.

V nesreči se je ena oseba lažje poškodovala, oskrbeli so jo reševalci NMP Sevnica in napotili v domačo oskrbo.

Gasilci odpirali avto

Ob 13.45 so gasilci PGE Krško na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, s tehničnim posegom odprli vrata na osebnem vozilu.

M. K.