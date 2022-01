Korona tudi navdih - na Bučki so izdali Bučklanarja

21.1.2022 | 12:00

Bučka je živahen in tudi lepo urejen kraj, sploh odkar skozenj pelje obnovljena državna cesta s pločniki, avtobusnimi postajališči ...

Bučka - Da na Bučki živijo zelo pridni ljudje, ki jim ni vseeno za svojo skupnost, je znano že dolgo. Kar nekaj društev, ki niso le zapisana na papirju, ampak so vsa delujoča, povezuje krajane in vsako na svoj način pripomore k napredku, razvoju, pa tudi boljšemu počutju in sožitju.

V času korone Bučklanarji niso mirovali kot marsikje drugje. Prav v tem obdobju se jim je porodila zanimiva ideja, ki so jo uresničili – TD Bučka je izdalo prvi Bučklanar, priložnostno publikacijo, ki prinaša pregled aktualnega obdobja od marca 2020 do konca novembra 2021. V tem času se je zgodilo kar nekaj pomembnih dogodkov za Krajevno skupnost Bučka in o vsem tem z besedo in sliko govori Bučklanar. Krajani so ga dobili na domove v prazničnih dneh in menda je zanj takšno zanimanje, da so morali poskrbeti celo za ponatis. Uredila sta ga Jelka Tršinar in Silvo Vene.

Silvo Vene: »Trajno zabeležiti ta posebni čas«

Silvo Vene, predsednik TD Bučka

Vene, predsednik TD Bučka, pove, da je idejo dobil nekega turobnega decembrskega dne leta 2020, ko se je kot poštar službeno vozil po samotni Bučki, ko je bilo vse zaprto, od šole, vrtca do bara, le on in trgovka Zdenka sta bila na svojih mestih. Prometa skoraj ni bilo. Veljala je prepoved gibanja med občinami, ni bilo nobenih dogodkov, imeli smo »policijsko uro«. Družabnega in društvenega življenja ni bilo.

»Ta posebni čas moramo na nek način trajno zabeležiti, saj se je kljub vsemu na Bučki dogajalo marsikaj, sem si rekel. V upravnem odboru društva smo hitro naredili načrt za izdajo Bučklanarja, v katerem smo želeli novice in informacije iz tega obdobja, ki bi si jih sicer povedali na prireditvah in drugih oblikah druženja, zbrati in predstaviti,« pravi Silvo Vene, zadovoljen, da je projekt uspel.

Predstavili KS, društva, pridobitve …

V publikaciji so tako predstavili KS Bučka in njen razvoj v zadnjih dveh desetletjih, pa zadnjo zgodovinsko pridobitev – posodobitev regionalne ceste skozi kraj ter nove prepuste skozi Dolenje Radulje. Bučka je zdaj veliko bolj urejena in privlačna za mnoge mlade družine, ki se tja priseljujejo.

V reviji so svoje delo med korono predstavila društva (društvo podeželskih žena, PGD, društvo izgnancev, KORK, kulturno, turistično in športno društvo, lovska družina, Moto klub Divje buče), podružnična šola in vrtec. Spoznati je mogoče tudi utrip Župnije Bučka, varnostne razmere, zapisane so tudi glavne informacije o različnih koristnih institucijah za občane. V publikaciji so sodelovali mnogi krajani in tudi s tem projektom, ki je lahko zgled še ostalim, so se Bučklanarji povezali. Korona torej prinaša tudi kaj dobrega.

L. Markelj