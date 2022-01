Srečanje s predstavniki verskih skupnosti v mestni občini Krško

21.1.2022 | 08:00

Foto: Občina Krško

Raka - Župan Mestne občine Krško mag. Miran Stanko je s sodelavci na Raki gostil predstavnike verskih skupnosti, ki delujejo v mestni občini Krško. Raški župnik Boštjan Gorišek in nekdanji župnik Franc Levičar sta jih uvodoma pozdravila v cerkvi sv. Marjete na Podulcah, v kateri so v lanskem letu obnovili glavni oltar, župan pa je gostom predstavil delo in naložbe v letu 2021 ter načrte za letošnje leto.

Lanske naložbe

Na področju kulturne dediščine je po njegovih besedah Mestna občina Krško v lanskem letu za obnove preko razpisa namenila 40.550 evrov, večinoma za obnovo objektov sakralne dediščine, in sicer, kot sporočajo z občine, za konservatorsko-restavratorske posege na stranskih oltarjih v podružnični cerkvi sv. Lovrenca na Gori, za konservatorsko-restavratorske posege na glavnem oltarju podružnične cerkve sv. Marjete v Podulcah v župniji Raka, za konservatorsko-restavratorske posege na sondiranjih poslikavah na prezbiteriju župnijske cerkve Žalostne matere božje v Leskovcu, konservatorsko-restavratorsko obnovo lesenega stranskega oltarja v cerkvi sv. Križa v Podbočju in za konservatorsko-restavratorske posege na glavnem in stranskih oltarjih v podružnični cerkvi sv. Boštjana v Brestanici.

M. K.