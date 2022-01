Prenovili bodo atletski stadion

21.1.2022 | 09:45

Atletski stadion Brežice (foto: Zavod za šport Brežice)

Župan in predsednik AZS (foto: Občina Brežice)

Brežice - V Brežicah se po naložbah v športno infrastrukturo v zadnjih letih nameravajo lotiti še prenove atletskega stadiona. Če bodo projekt, za katerega je občina že zagotovila gradbeno dovoljenje, potrdili občinski svetniki, bi lahko prvi prenovitveni korak sprožili jeseni in prenovo končali do pomladi 2023. Stala naj bi približno 1,3 milijona evrov.

Brežiški župan Ivan Molan se je sicer o omenjeni prenovi te dni pogovarjal s predsednikom Atletske zveze Slovenije Romanom Dobnikarjem in predstavniki Atletskega kluba Brežice. Z Dobnikarjem je govoril tudi o podpori, ki jo občina potrebuje pri kandidiranju za sofinanciranje prenovitvenega projekta, so sporočili z brežiške občine.

Brežiški atletski stadion, ki leži ob Strokovno izobraževalnem centru Brežice in po podatkih občine pokriva nekaj manj kot 18.000 kvadratnih metrov površin, je namenjen vadbi vseh atletskih disciplin.

Zgradili so ga leta 1999. Leta 2019 so prenovili njegove sanitarije in na vhodnem delu uredili odtok padavinske vode. Leta 2020 so nato izdelali projektno dokumentacijo za njegovo celovito prenovo.

Po tej bi prvi prenovitveni korak obsegal sanacijo talnega polytana, drenažnega asfalta in kanalizacije, menjavo robnikov, prenovo metališč, prestavitev skladiščnih kontejnerjev ter nabavo opreme za atletiko, so še navedli na brežiški občini.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o načrtovani obnovi Atletskega stadiona v Brežicah Župan Ivan Molan o načrtovani obnovi Atletskega stadiona v Brežicah