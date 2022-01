Jožef Lap spet v Novem mestu - ob sedemdesetletnici zažiga škofa Vovka

21.1.2022 | 08:40

Nekdanji novomeški prošt Jožef Lap ob spominski plošči na železniški postaji v Bršljinu. (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Včeraj je minilo natanko sedemdeset let od zažiga tedanjega škofa in poznejšega nadškofa Antona Vovka na novomeški železniški postaji. Ob tej priložnosti je Novo mesto obiskal nekdanji novomeški prošt Jožef Lap, ki je dal pred dvajsetimi leti ob petdeseti obletnici tragičnega dogodka v neposredni bližini dogodka postaviti spominsko ploščo, ki jo od tedaj vsako leto obišče, se ob njej spomni tragičnega dogodka in ob njej pomoli.

20. januarja leta 1952 je škof Vovk z vlakom prišel v Novo mesto, da bi v Stopičah v cerkvi blagoslovil prenovljene orgle. V Novem mestu ga je pričakala pod vplivom politične protikatoliške propagande zavedena množica. Že med vožnjo z vlakom je škofa in njegove sopotnike v predoru Sv. Ana nekdo polil s karbolinejem, ko pa je izstopil z vlaka pa so ga protestniki napadli in prisilili, da se je vrnil v vagon, a so mu sledili. V vagonu ga je pozneje na deset dni zapora pogojno obsojeni napadalec Avgust Mežnaršič polil z bencinom, drugi napadalec pa je nanj vrgel gorečo vžigalico. Škof je zagorel. Bil je še toliko priseben, da je odvrgel del gorečih oblačil, po nekaterih virih pa naj bi mu pri tem pomagal tudi miličnik, ki ga je pokril s svojim plaščem in tako pogasil ogenj, tako da ni prišlo do najhujšega.

Škof Vovk je veljal za narodno zavednega in med vojno ni sodeloval z okupatorjem, vendar to zavedene in z alkoholom podprte množice ni prepričalo. Po posredovanju zdravnika, ki je opečenega škofa za silo oskrbel, se je ta vrnil v Ljubljano, saj prevoz v novomeško bolnišnico zaradi množice, ki se še vedno ni razšla, ni bil varen.

Škof Anton Vovk je bil leta 1959 imenovan za ljubljanskega škofa - ordinarija, leta 1961 pa za ljubljanskega nadškofa. Bil je splošno priljubljen kot ljudski škof. Umrl je 7. julija 1963 v Ljubljani. 13. maja 1999 je bil izdan škofijski odlok o začetku postopka za njegovo beatifikacijo. S tem je nadškof Vovk dobil naziv Božji služabnik, leta 2007 pa je bilo gradivo predano kongregaciji za zadeve svetnikov v Vatikanu, vendar naj bi postopek beatifikacije po besedah prošta Lapa trenutno zastal.

I. V.