FOTO: Požar na balkonu bloka na Ulici Slavka Gruma

21.1.2022 | 07:00

Gasili so na balkonu bloka (foto: PGD Šmihel)

Sinoči ob 19.17 je v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu gorelo na balkonu večstanovanjskega objekta. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar, ki se je razširil iz koša za smeti. Ogenj je ožgal par kvadratnih metrov fasade in stvari, ki so bile na balkonu.

Ostanki vojne

Ob 8.43 so na brežini reke Save na Vrhovem, občina Radeče, naleteli na neeksplodirana ubojna sredstva. Pirotehniki so sedem minometnih min kalibra 81 mm in eno 120 mm iz obdobja druge svetovne vojne odstranili ter varno brez vpliva na okolje uničili na bližnji primerni lokaciji.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČ VRH 1, TP GRČ VRH 2.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI NERAJC, na izvodu MALI NERAJC;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD, na izvodu BRATOV KLEMENC v RAZDELILNI OMARICI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIMOSTEK;

- od 12:00 do 14:00 bo prekinjena dobav električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, izvod Proti Podzemlju.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Bojsno, nizkonapetostno omrežje – Gornje Bojsno in Dedni vrh, nizkonapetostno omrežje – Dedna vas med 8:30 in 13:00 uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mali Podlog, nizkonapetostno omrežje – Gržeča vas med 8. in 13. uro, na območju TP Kostanjevica Mizarska med 14.20 in 17. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Breg, nizkonapetostno omrežje – Sveti Jurij med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Kal, nizkonapetostno omrežje – Kal vas in Kal cerkev med 8. in 14. uro.

M. K.