Motošportnik leta - Podelili priznanja

21.1.2022 | 10:15

Žan Oven (foto: osebni arhiv)

Krško - Tim Gajser sedmič zapored motošportnik leta – Priznanja tudi za številne motokrosiste z našega območja

Avto-moto zveza Slovenije je tudi letos razglasila najboljše športnike v panogah pod njenim okriljem. Pričakovano je naslov motošportnika leta osvojil motokrosist Tim Gajser, ki je bil lani tretji v svetovnem prvenstvu razreda MXGP, motošportnica leta pa je postala Tjaša Fifer.

Od posavskih in dolenjskih motokrosistov so se v osmih različnih kategorijah fantje odrezali odlično. Najvišje priznanje za mednarodne dosežke je prejel Trebanjec Jan Pancar, član AMD Šentvid pri Stični, ki je v skupnem seštevku svetovnega prvenstva razreda MX2 tudi lani osvojil 20. mesto. Sledijo mu dobitniki pokalov za osvojen naslov državnega prvaka, v razredu do 65 kubičnih centimetrov je nagrado prejel Brežičan Alex Novak, ki je lani dirkal z licenco hrvaške zveze, v razredu do 85 kubičnih centimetrov je pokal prejel član AMD Šentvid pri Stični Žan Oven, med mlajšimi veterani je naslov osvojil Borut Koščak, ki je prav tako dirkal s hrvaško licenco, med starejšimi veterani pa Andrej Rus iz AMD Šentvid pri Stični. Od preostalih posavsko-dolenskih motošportnikov je pokal za naslov državnega prvaka domov odnesel še spidvejist iz Krškega Matic Ivačič, sicer član ST Lendava.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Mitja Pungarčič