V Kostanjevici na Krki večina načelno za ureditev predlagane protipoplavne zaščite, odločitve pa še ni

21.1.2022 | 13:45

Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič (foto: arhiv DL)

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki, kjer se morajo občina in lastniki zemljišč zediniti glede predloga protipoplavne zaščite, če želijo dobiti denar za njeno izvedbo, so do roka, ki ga je postavila Direkcija RS za vode, zbrali načelna soglasja večine lastnikov. Nekaj soglasij naj bi še prišlo s pošto, je povedal kostanjeviški župan Ladko Petretič.

Gre za rok, ki ga je direkcija za vode po več neuspešnih pogovorih občinskega vodstva s predstavniki civilni iniciative, ki je nasprotovala predlaganem predlogu protipoplavne zaščite na mestnem otoku, postavila v začetku decembra lani, potekel pa je v četrtek opolnoči.

Koliko od potrebnih soglasij so dobili, župan ni želel izdati. Gre za večino, je ocenil, in dodal, da odločitev, kako naprej, pričakuje od sestanka s predstavniki direkcije, do katerega naj bi prišlo v prihodnjih dneh. Glede izida sestanka in tega, ali bodo dobili vsa potrebna soglasja, tudi ne želi "prejudicirati", je še dejal Petretič.

Direkcija za vode je Občini Kostanjevica na Krki, kjer občinsko vodstvo in civilna pobuda nista mogla uskladiti mnenj o predlogu protipoplavne zaščite, rok za njegovo potrditev podaljšala do 20. januarja.

Šlo naj bi za zadnji rok, do katerega morajo priti vsaj do načelnega soglasja v projekt vpletenih lastnikov zemljišč, njihovo soglasje pa naj bi bilo tudi podlaga za ureditev služnosti pri morebitnih kasnejših posegih in gradnji.

Gre sicer za predlog direkcije za protipoplavno zaščito kostanjeviškega otoka, za katerega je vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko iz Kohezijskega sklada zagotovila 6,75 milijona evrov.

Predlog celostnih ukrepov, s katerimi namerava direkcija omejiti poplavno ogroženost vzdolž odsekov na območju spodnje Save oz. v spodnjem Krkinem porečju, so oktobra lani potrdili kostanjeviški svetniki.

Izvedba protipoplavnih ukrepov bi prispevala tudi k varovanju kulturne dediščine in kulturnih spomenikov državnega pomena, varovanju poslovnih subjektov, linijske infrastrukture in varovanju pomembnih objektov družbene infrastrukture državnega pomena. Projekt, ki bi protipoplavno zaščitil nekaj več kot 150 objektov in skoraj 500 prebivalcev občine Kostanjevica na Krki, naj bi končali do konca leta 2023.

Strokovnjaki so sicer pripravili štiri možne scenarije kostanjeviške protipoplavne zaščite. Predlagana inačica, ki so jo med usklajevanji ocenili za najboljšo, pa predstavlja kombinacijo nasipov, zidov in prestavljivih montažnih sten.

STA; M. K.