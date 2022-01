Topli Vrh in proračun

21.1.2022 | 14:40

Županja Polona Kambič je z dnevnega reda umaknila obravnavo in sprejem predloga Strategije razvoja občine Semič do leta 2030 s podrobnejšim načrtom razvoja turizma. Razlog: zadnji dan javne obravnave dokumenta so prispele številne pripombe, ki jih do včerajšnje seje občinskega sveta niso mogli obravnavati.

Občinski svet zaseda v avli Kulturnega centra. (vse fotografije: M. L.)

Semič - Semiški občinski svetniki so na včerajšnji seji sprejeli občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Topli Vrh. Dokument omogoča nadaljnje obratovanje kamnoloma.

V prvi obravnavi so razpravljali o letošnjem občinskem proračunu. Proračun znaša 5,8 milijona evrov, kar je za 125.000 evrov več, kot je bil rebalans proračuna za leto 2021. V njem obsega investicijski del dobrih 42 odstotkov, kar je približno 5 do 7 odstotkov več kot v prejšnjih letih. Odhodki so usklajeni s prihodki.

Svetniki so se med drugim seznanili s poročili razdeljenem denarju v okviru lanskih občinskih razpisov.

Niso pa razpravljali o strategiji razvoja občine Semič do leta 2030 s podrobnejšim načrtom razvoja turizma. Zadnji dan javne obravnave dokumenta so namreč prispele številne pripombe, ki jih do včerajšnje seje občinskega sveta niso mogli obravnavati.

