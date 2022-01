Razkrivamo največjo luknjo v sistemu PCT, zaradi katere se širijo okužbe

21.1.2022 | 18:15

Na deset tisoče okuženih Slovencev se lahko brez kazni giblje okrog. Kdo ni opravil svoje naloge in kako bodo ukrepali na NIJZ? (minister Janez Poklukar, foto: STA)

Kako je mogoče, da sistem za preverjanje PCT potrdil ne zazna potrjene okužbe s covid-19 pri cepljenih?

Medtem ko v Sloveniji iz dneva v dan beležimo rekordno število okužb, nas minister za zdravje Janez Poklukar, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek in premier Janez Janša vneto prepričujejo, da je ob cepljenju naše edino orožje proti covid-19 strogo in dosledno izvajanje pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja (PCT).

Toda, kot razkrivamo danes, nihče ne pove, da ima sistem veliko slabost. Več bralcev, ki so bili v zadnjih tednih uradno okuženi z novim koronavirusom, nas je opozorilo na pomanjkljivosti v aplikaciji zVEM. Ugotovili so namreč, da so se lahko - ne glede, da so bili okuženi - brez težav gibali naokoli z veljavnim potrdilom o trikratnem cepljenju, čeprav je bila njihova okužba potrjena na testu PCR in že vnešena v bazo.

To pod vprašaj postavlja učinkovitost uveljavljanja pogoja PCT:

Pogoj PCT je treba preverjati pred vstopom v gostinski lokal. (foto: Bobo)

- od lanskega poletja, ko so tako v Sloveniji kot po Evropi uvedli preverjanje PCT potrdila z bralnikom QR kode, se je pri nas uradno okužilo več kot 260.000 ljudi.

- po podatkih, ki smo jih v zadnjih dneh pridobili od NIJZ, je bilo med njimi 88.000 cepljenih, torej skoraj tretjina. Ti so lahko v obdobju desetih dni po začetku simptomov, ko bi morali po pravilih NIJZ doma v izolaciji, nemoteno hodili po opravkih, če so to želeli. Tega jim ni mogla preprečiti niti zdravstvena inšpekcija, ki je preverjala zgolj to, ali so na vhodu v javni prostor pokazali PCT potrdilo.

Zakaj odgovorni te pomanjkljivosti do danes niso rešili, še posebej ob dejstvu, da lahko v pomembni meri prispeva k širitvi okužb? Ker na ministrstvu za zdravje in NIJZ očitno nihče ni pričakoval, da bo prišlo do takšnega razmaha epidemije, tudi med cepljenimi.

NIJZ: za to smo vedeli, a nismo krivi mi

Na NIJZ pod vodstvom Milana Kreka so priznali, da so vedeli za veliko pomanjkljivost sistema preverjanja pogojev PCT. (foto: STA)

Eden od naših bralcev se je tako z virusom okužil v začetku meseca. V aplikaciji zVEM je imel vnešeno tako potrdilo, da je trikrat cepljen, kot pozitiven PCR test. A hitro je opazil, da je nekaj narobe. Bralnik QR kode je namreč zaznal le, da je cepljen, ne pa tudi, da je okužen. Če bi želel, bi tako lahko kljub potrjeni okužbi obiskoval trgovine, bencinske servise, kino dvorane, koncerte ali druge dogodke, s tem pa nemoteno širil virus.

Kaj o izolaciji pravijo pravila NIJZ: Oseba, ki ji je bila odrejena izolacija, je v bolniškem staležu in doma najmanj 10 dni od začetka bolezni. Osebe, ki prebolevajo okužbo brez simptomov, pa morajo biti v izolaciji 10 dni od pozitivnega testa. Izolacija se predvidoma zaključi po 10 dneh, če je bila oseba zadnjih 48 ur brez vročine in je minilo 48 ur od začetka umirjanja simptomov ter znakov bolezni. V tem času "ne smete zapuščati doma, omejiti morate stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni". Izolacija za okužene se bo po vsej verjetnosti z 10 skrajšala na sedem dni, napoveduje vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar. Stroka namreč ugotavlja, da je pri omikronu potek bolezni hitrejši. Po enem tednu bodo izolacijo lahko zaključili okuženi brez simptomov, sedmi dan bodo morali opraviti hitri antigenski test.

Ko smo več takšnih primerov preverjali na NIJZ, so nam tam priznali, da "trenutna rešitev v času preverjanja potrdila ne omogoča upoštevanja trenutno zabeleženih zdravstvenih podatkov osebe v podatkovnih zbirkah". COVID potrdilo je po njihovem "zasnovano kot dokazilo o opravljenem hitrem antigenskem ali PCR testu, prebolelosti ali cepljenosti osebe v času pridobitve potrdila". "Preverjanje potrdila poteka s pridobitvijo in preverjanjem podatkov iz potrdila brez vpogleda v zdravstvene podatke preverjane osebe iz zalednih sistemov," so še povedali.

Toda pozor: na NIJZ so nam priznali, da so za to pomanjkljivost ves čas vedeli. "Sistemska rešitev dokazovanja izpolnjenosti pogojev PCT je bila vpeljana na nivoju EU. Na NIJZ smo se te potencialne težave zavedali že od vpeljave sistemske rešitve, vendar se zaradi specifičnosti takratnih razmer težava ni odražala," so pojasnili. Z drugimi besedami: ko je bilo okužb malo in predvsem med necepljenimi, to ni predstavljalo večje težave. Ker se zdaj med prebivalstvom širi le še različica omikron, bolj odporna proti cepivom, zaradi česar se okužijo tudi številni cepljeni, je stvar drugačna.

Sprva je bilo med okuženimi približno tretjina cepljenih. Zdaj se delež približuje polovici. (foto: NIJZ)

Vse več okužb med cepljenimi

Kot so pojasnili na NIJZ, "zaradi spremenjenih razmer v zvezi s širjenjem okužb z virusom SARS-CoV-2 in občasnih zlorab potrdil v sklopu EU poteka razvoj skupne rešitve, ki bo omogočala začasno ali trajno razveljavitev izdanih potrdil". Kdaj bo ta rešitev končana in kdaj jo bodo uvedli, niso povedali.

Toda časa je vse manj, možne posledice pa vse hujše. Med tistimi, pri katerih potrdijo okužbo z novim koronavirusom, še vedno prevladujejo necepljeni – še bolj izrazito pri težjih primerih okužb. A okužb med cepljenimi je vse več.

ako je bilo 16. novembra lani, na vrhuncu četrtega vala, v Sloveniji aktivno okuženih nekaj več kot 46.000 ljudi. Toliko okužb so namreč po podatkih NIJZ potrdili v desetih dneh pred tem. Od tega jih je bilo okoli 35 odstotkov zaščitenih s cepljenjem, preostali pa ne. Podobne številke so bile zadnji dan decembra, ko je bilo nekaj manj 18.000 aktivnih okužb. Cepljenih je bilo 37 odstotkov okuženih. Po prihodu omikrona pa je že praktično vsak drugi okuženi cepljen. Pri tem je treba upoštevati, da se podaljšuje čas od prejema drugega oziroma tretjega odmerka cepiva, s čimer pada njegova učinkovitost.

V vsakem primeru se število ljudi, ki imajo možnost izkoriščati luknjo v sistemu PCT, naglo povečuje. Po zadnjih podatkih je bilo sicer z vsemi odmerki cepljenih 1,2 milijona ljudi ali 57 odstotkov prebivalstva. Večina jih je prejela v prvi polovici lanskega leta. Od oktobra lani, torej v zadnjih treh mesecih pa je bilo z vsemi odmerki cepljenih vsega 107.000 ljudi.

Primož Cirman / Tomaž Modic / Vesna Vuković