Ob četrtkih bo v Mirni Peči še »brenčalo«

22.1.2022 | 09:50

Celotna ekipa mirnopeških »četrtkovih brenčačev« s skupino Kvartopirci, ki je oblikovala enega od njihovih dogodkov.

Mirna Peč - V Mirni Peči še zdaleč ni mirno, kot daje slutiti ime kraja. Odkar so samostojna občina, je zaživelo marsikatero društvo, pred dvema letoma tudi Četrtkova brenčanja. Razveseljivo je, da so pobudniki mladi, zagnani Mirnopečani, ki so do zdaj pripravili že marsikak zanimiv dogodek. In tako bo še naprej.

»Zaradi pomanjkanja kulturnih dogodkov smo želeli spodbuditi različno dogajanje. Odločili smo se občane vsak mesec povabiti na kak koncert, dramsko igro, delavnico, karkoli. Želimo zajeti vse generacije,« pove predsednik Četrtkovih brenčanj Nejc Staniša. Društvo so formalno postali spomladi lani, predvsem zaradi birokratskih zadev, seveda pa računajo tako tudi lažje kandidirati na razne razpise in priti do denarja, da bodo svoje dejavnosti lahko še obogatili.

Med korono dogodke snemajo

Do zdaj so pripravili nekaj koncertov, kino na prostem, obdarovanje otrok, dramske igre, pohod, v zadnjem času, ko seveda tudi njim nagaja corona, pa so se znašli drugače - dogodke posnamejo in objavljajo "video dogodke" na svoji facebook strani Četrtkova brenčanja. Kulturne dogodke pripravljajo ne le v občinskem središču – najpogosteje pred ali v Slakovem in Pavčkovem muzeju, v športni dvorani, v avli osnovne šole – ampak tudi drugje po občini, v naravi …, kjer se jim zdi najprimerneje.

»V tem korona času se trudimo izvajati dogodke v živo, a le, če je varno za obiskovalce. Sicer se prilagajamo,« pove Staniša in doda, da jih najbolj veseli, da je odziv domačinov dober. Tudi občina jih podpira pri ustvarjanju, za kar so hvaležni.

»Brenčijo« zaradi čebel …

In zakaj so si v društvu nadeli tako zanimivo ime, Četrtkova brenčanja? Seveda je to povezano s čebelami, ki so doma v mirnopeški dolini, čebela je tudi zaščitni znak v mirnopeškem občinskem grbu. »Iskali smo ime, ki si ga bodo ljudje zapomnili in bo unikatno, ter nekako naše. Po kar nekaj predlogih smo prišli do brenčanj, četrtek pa je dan naših dogodkov, tako je nastalo ime. Vsak zadnji četrtek v mesecu namreč pripravimo četrtkova brenčanja,« razloži predsednik društva.

Načrtov za prihodnost jim ne manjka. Zadnje četrtke v mesecu bodo zabrenčali in povabili obiskovalce in gledalce na krajši dogodek, »da enkrat mesečno dobro uro namenijo kulturi. Še naprej se bomo trudili, da se za vsakega najde nekaj zanimivega. Seveda bomo veseli tudi novih članov, ki imajo voljo in željo kaj narediti in žrtvovati del svojega prostega časa za svoje sokrajane in kulturo,« pove Nejc Staniša.

L. Markelj