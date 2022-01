Selitev podjetja Agroma: Traktorji so se preselili na Graben

22.1.2022 | 19:00

Uroš Šušteršič z ženo Darjo, ki je prav tako vključena v delovanje podjetja. (foto: i. V.)

Novi prostori podjetja Agroma na Grabnu z gradom Graben v ozadju (foto: I. V.)

Novo mesto - Novomeški prodajalec in serviser traktorjev in kmetijske mehanizacije Agroma se je iz Smolenje vasi preselil na Graben – Začetki družinskega podjetja segajo v leto 1976 – S predstavnik Steyrja so se hitro dogovorili, od Pasqualija so prišli sami – V načrtu tudi prenova gradu Graben

Podjetje Agroma bo v novih prostorih na Grabnu, kamor se seli ta mesec, precej lažje dihalo, saj v Smolenji vasi, kjer se je v domači hiši in na dvorišču vse skupaj začelo, že dolgo ni bilo dovolj prostora.

Korenine podjetja Agroma segajo v leto 1976, ko je Janez Šušteršič, oče sedanjega lastnika in direktorja Uroša Šušteršiča, v domači hiši v Smolenji vasi odprl mehanično delavnico in začel popravljati zelo različna vozila od katrc, stoenk in fičkov pa do tovornjakov, viličarjev, traktorjev in vrtnih kosilnic. Potem je najprej opustil servisiranje osebnih avtomobilov. Do osamosvojitve je hodil servisirat viličarje po vsej Jugoslaviji, leta 1991 pa se je zaradi »izgube trgov« osredotočil na servisiranje traktorjev, traktorskih priključkov in kmetijske mehanizacije, za druge stvari pa je nekaj časa ohranil le še stare stalne stranke. Če je imel sredi sedemdesetih let traktor le malokateri kmet, pa je bilo v devetdesetih to že povsem drugače in dela ni zmanjkalo in še trgovino je odprl.

Ideja, da bi podjetje preselili drugam, je bila že stara, saj je Agroma že zdavnaj prerasla prostore, ki so jih imeli v Smolenji vasi. Leta 2014 so se odločili za nakup propadajočega objekta na Grabnu, ki so ga pozneje podrli, in gradu Graben ob njem.

V prihodnosti se nameravajo lotiti tudi prenove gradu, a kot pravi Uroš, v teh nepredvidljivih časih še ne vedo, kdaj bo to. V prenovljenem gradu nameravajo urediti restavracijo s prenočišči.

I. Vidmar