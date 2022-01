Krki deveti zaporedni poraz v ligi Aba

22.1.2022 | 08:40

Miha Lapornik na tekmi proti Zadru (foto: KK Zadar/Zvonko Kucelin)

Zadar - Košarkarji Krke so v 17. krogu lige Aba izgubili z Zadrom z 71:78 (24:19, 37:33, 57:62).

* Dvorana Krešimir Ćosić, gledalcev 700, sodniki: Belošević, Jovčić, Milojević (vsi Srbija).

* Zadar: Carter 16 (2:4), Jordano 3, Bursać 5 (1:2), Junaković 10 (2:3), Drežnjak 18 (8:9), Mavra 4 (2:2), Thompson 22 (5:6).

* Krka: French 2, Stergar 2, Stipčević 14 (2:2), Škedelj 4, L. Lapornik 7 (0:1), M. Lapornik 18 (4:4), Macura 2, Thomas 22 (2:2).

* Prosti meti: Zadar 20:26, Krka 8:9.

* Met za tri točke: Zadar 6:24 (Drežnjak 2, Carter 2, Thompson, Jordano), Krka 13:28 (M. Lapornik 4, Thomas 4, Stipčević 4, L. Lapornik).

* Osebne napake: Zadar 18, Krka 27.

* Pet osebnih: Thomas (40.).

Košarkarji Krke so po šestnajstih dneh mirovanja doživeli novo razočaranje v ligi Aba. V Dalmaciji so izgubili dvoboj proti neposrednemu tekmecu za obstanek. Zadar je drugi polčas dobil s 45:34 in na koncu zasluženo zmagal s sedmimi točkami razlike.

Za Novomeščane je to deveti zaporedni poraz v ligi Aba - nazadnje so zmagali 30. oktobra, edina pozitivna stvar ob novem porazu pa je, da so včeraj izgubili z nižjo razliko, kot so Zadar premagali v 4. krogu (80:66).

Prihodnji petek bo Krka gostila Partizan, pred februarskim odmorom zaradi pokalnih tekmovanj in reprezentančnih obveznostih pa jih čakata še obračuna z dvema ekipama iz spodnjega dela razpredelnice, Studentskim centrom v Podgorici in Cibono v Novem mestu.

Krka je dobro odigrala prvi polčas, v nadaljevanju pa se ni znašla proti agresivni domači obrambi. Zadar je dobil skok z 39:34 (12 v napadu), zaustavil pa je tudi prvega strelca lige Aba Roka Stipčevića, ki je s 14 točkami za več kot šest točk zaostal za svojim povprečjem.

Kanček upanja je posijal v zaključku tekme, ko je Krka z delnim izidom 11:0 prevzela vodstvo (68:67), toda Zadar je odgovoril s sedmi zaporednimi točkami in suvereno zaključil srečanje.

Izjavi po tekmi:

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Fantom lahko čestitam, še posebej za igro v prvem polčasu. V drugem polčasu smo začeli premehko. Dovolili smo igralcu Zadra Thompsonu, da je dosegel preveč lahkih točk izpod koša, Carterju pa smo dovolili, da se je razigral in vrnil v igro. V tretji četrtini nam je tudi padla zbranost, nekateri meti iz razdalje so bili nerezonski oziroma prehitri. Generalno pa nas je Zadar dobil v dvoboju v skokih, čeprav smo opozarjali pred tekmo, da se to ne sme zgoditi. Prav tako smo imeli veliko preveč izgubljenih žog, dvakrat več kot Zadar, Zadar pa je metal tudi 26 prostih metov, mi 9. To so tri stvari, ki so prevesile tehtnico v njihovo korist. Glede na to, da se določeni igralci po dogem času vračajo na parket, da smo imeli težave s covidom, smo odigrali več kot solidno tekmo. Treba bo delati naprej, čeprav nas čaka težak ritem. Trenirati ne bomo mogli veliko, saj že v ponedeljek igramo pokalno tekmo s Šentjurjem, v sredo ligaško tekmo s Heliosom, v petek pa še ABA ligo s Partizanom. Veliko pomanjkanje treninga zaradi poškodb in bolezni ne smemo podcenjevati. Gre za resno stvar in ne izgovore, ampak verjamem, da bo na koncu vse prišlo na svoje mesto.«

Vladimir Anzulović, trener Zadra: »Kot sem povedal pred tekme, se je Krka okrepila z reprezentantom Miho Lapornikom. Danes je imel dobro strelsko predstavo. Mi smo bili brez tekme 18 dni. Bili smo nekako uspavani, a je tudi Krka bila razpoložena. Verjeli smo do konca in vsa čast igralcem. Čestitke tudi košarkarjem Krke, dolgo sem tam delal, s trenerjem Damjanovićem sem prijatelj. Dobro so se borili, pojačali so se, a rabijo še čas, da se uigrajo. Želim jim vse najboljše.«

Najboljša strelca pri Krki sta bila Adonis Thomas z 22 točkami (15 v prvem polčasu) in nova okrepitev Miha Lapornik, ki je ob metu 4:9 za tri točke zbral 18 točk.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović