Kristina Ray začela obdobje deklet v Studiu 44

22.1.2022 | 14:20

Kristina Ray Quartet (foto: I. Vidmar)

Krško - Nizu koncertov pianistov, ko so se pred koncem leta na odru krškega Studia 44 zvrstili veliki mojstri črno belih Blaž Jurjevčič, Marko Črnčec in Rok Lopatič, očitno sledi niz koncertov jazzovskih pevk, ki ga je sinoči začel Kristina Ray Quartet, kvartet kranjske pevke Kristine Rajgelj z domačim oziroma brežiškim bobnarjem Enosem Kuglerjem, zagrebškim pianistom Petrom Ćulibrkom in kontrabasistom Klemnom Krajcem.

Kristina Ray, ki trenutno živi v Parizu, pred tem pa je po diplomi na umetniški univerzi Codarts v Rotterdamu štiri leta živela, študirala in nastopala v New Yorku, se je tokrat posvetila zlati dobi vokalnega jazza, obdobju tridesetih in štiridesetih let prejšnjega stoletja, zapela izbor skladb iz zbirke Great American Songbook in skoraj polovico svojega tokratnega repertoarja namenila Georgeu Gershwinu. Kot večino v New Yorku delujočih slovenskih jazz glasbenikov jo je pandemija zadržala v Evrope, zdaj pa se tako kot nekateri njeni kolegi prizadeva, da bi se spet preselila v zibelko jazza.

V naslednjih tednih oder Studia 44 čaka na še nekaj jazzovskih pevk, nanj naj bi stopile v Avstriji živeča domačinka iz Brestanice Tjaša Fabjančič, Nina Strnad, Novomeščanka Ana Čop in Brežičanka Anja Hrastovšek, nadaljeval pa se bo tudi niz pianistov z Erikom Marenčetom, Gregorjem Ftičarjem, Nejcem Škoficem, ponovno z Rokom Lopatičem in Josephom Joeom Kaplowitzem.

I. Vidmar

