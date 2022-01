Prenovili bodo občinsko stavbo

22.1.2022 | 13:00

Občina Kočevje (foto: Zavod Kočevsko; M. Z.)

Kočevje - Kočevski občinski svet je v četrtek dal zeleno luč investicijskemu programu obnove občinskega stavbe, v kateri poleg kočevske občinske uprave delujeta še Upravna enota Kočevje in kočevsko okrajno sodišče. Program je pripravilo podjetje GE projekt iz Ljubljane, med drugim pa predvideva zunanjo in notranjo prenovo ter energetsko sanacijo stavbe.

Obnova 135 let stare in slabo vzdrževane občinske stavbe je predvidena v več fazah. V prvi, ki so jo začeli lani, načrtujejo statično stabilizirati temelje, nato sta predvideni obnova fasade in zamenjava ostrešja. Sledili bodo obnova dotrajane električne napeljave, vgradnja prisilnega prezračevanja z rekuperacijo in ureditev centralnega hlajenja.

Rešiti bo treba tudi težave z radonom, saj so ugotovili, da je pod lesenim podom nepodkletenih prostorov pritličja nasip premogovnih odpadkov, ki vsebujejo radioaktivni plin radon.

Ureditev strehe in fasade načrtujejo v letošnjem letu, ureditev kleti, temeljev in sanacijo radona pa v letu 2023.

S prenovo želijo prepreči nadaljnje propadanja stavbe in poskrbeti za spomeniško-kulturno dediščino mesta. Omogočiti želijo tudi primernejše delovne pogoje zaposlenih in zmanjšati toplotne izgube.

Kot je že maja lani povedal župan Vladimir Prebilič, se organom, ki delujejo v stavbi, med obnovo ne bo treba seliti na drugo lokacijo, tudi storitve za občane naj bi potekale čim bolj normalno. Bo pa potrebna reorganizacija dela.

Po v četrtek potrjenem investicijskem programu je ocenjena vrednost naložbe dva milijona evrov. Občina Kočevje naj bi prispevala 56 odstotkov, ministrstvo za javno upravo 24, ministrstvom za pravosodje pa 20 odstotkov sredstev. Del sredstev naj bi pridobili iz kohezijske sheme in Eko sklada.

STA; M. K.