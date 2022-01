V Srednjem Lipovcu nad Dvorom prenovili vaški cestni odsek

22.1.2022 | 17:30

Foto: Občina Žužemberk

Cesta še v delu (foto: arhiv DL; S. M.)

Srednji Lipovec - Občina Žužemberk je v vasi Srednji Lipovec nad Dvorom prenovila stometrski cestni odsek in uredila spremljajočo infrastrukturo. Za prenovo pogrezajočega se cestišča, ki je postajalo nevarno za uporabo, je brez davka odštela nekaj manj kot 80.000 evrov. Prenovljeno cestišče so včeraj uradno odprli.

Na žužemberški občinski upravi so navedli, da so ob prenovi omenjenega cestnega odseka v zadnji četrtini preteklega leta zgradili tudi 70-metrski tri metre visok oporni zid.

Prestaviti so morali tudi 300 metrov nizkonapetostnega električnega omrežja in na 300-metrskem cestnem odseku urediti javno razsvetljavo. Komunala Novo mesto je hkrati zgradila 300-metrski sekundarni vodovod in za to brez davka odštela nekaj več kot 55.000 evrov.

Razširjeno in bolj pregledno cestišče uporabnikom ter domačinom omogoča boljšo prometno varnost, so še zapisali na žužemberški občinski upravi.

STA; M. K.