Potresni sunek pri Dolenjskih Toplicah; z avtom na streho

23.1.2022 | 08:40

Sinoči ob 23.27 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 0,9 v bližini Dolenjskih Toplic, 53 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Straže in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

S ceste in na streho

Ob 8.59 je na cesti med Birčno vasjo in Uršnimi seli, občina Novo mesto, vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa, posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali in oskrbeli eno osebo.

Gorelo v Brezju

Ob 17.25 je ob ulici Brezje v Novem mestu gorela trava in podrast na površini okoli enega hektarja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar pogasili.

M. K.