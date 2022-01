ACH Volley odpihnil odbojkarje Krke

23.1.2022 | 08:50

Novo mesto - V 14. krogu državnega prvenstva sta se v Novem mestu sinoči srečala Krka in ACH Volley iz Ljubljane. Skozi celotno tekmo so bile niti igre povsem v rokah Ljubljančanov, ki so tekmo zlahka in prepričljivo dobili s 3:0 (17, 14, 11). Pri gostih sta bila odlična Mašulović (15 točk, 3 bloki) in Gjogiev (12), za Krko pa sta po 6 točk zbrala Pulko in Peterlin.

Sportklub prva odbojkarska liga, 14. krog

Krka - ACH Volley Ljubljana

0:3 (-17, -14, -11)

Športna dvorana Marof, Novo mesto, 22. 1. 2022. Sodnika: Mohorčič, Novak. Gledalcev: 100.

Krka: Erpič, Čopi 4, Borin (L), Travnik 4, Kožar 1, Pulko 6, Lavrič 2, Peterlin 6, Hvala, Jaklič (L), Renko, Koncilja. Trener: Tomislav Mišin.

ACH Volley: Šket, Rutar 6, Mašulović 15, Todorović 2, Peruničić 3, Okroglič 5, Kovačić (L), Gjorgiev 12, Pokeršnik 10, Kök 4. Trener. Mladen Kašić.

Ljubljančani so izvrstno odprli tekmo. Z močnimi servisi in visokim blokom so hitro pobegnili na prednost z 10:3. S prvim polminutnim odmorom je tedaj reagiral domači trener Mišin, njegovi varovanci pa so potem le nekoliko popravili sprejem. A gosti se niso dali motiti. Po bloku Mašuloviča za 18:10 je Mišin vzel še drugi odmor. Tudi to ni ustavilo gostov, le ti so še naprej delovali zanesljivo v vseh odbojkarskih prvinah in so niz brez težav pripeljali do zmage. Prvo zaključno žogo je z napadom iz druge linije uspešno izkoristil Pokeršnik (17:25).

Tudi drugi niz je bil povsem po notah Ljubljančanov. Gosti so še naprej vršili pritisk z začetnimi udarci in Krkaši so imeli precej preglavic pri razvijanju napadalne igre. Na drugi strani so ljubljanski napadalci zlahka prebijali novomeški blok in razlika je rasla. Predvsem se je razigral Mašulović, ki je v drugem nizu zbral kar 8 točk. Domači trener je poskušal s polminutnimi odmori in menjavo igralcev, a pravega odgovora na izvrstno igro Ljubljančanov ni bilo. Gostom je prvo zaključno žogo priigral Kök, drugo za končnih 25:14 pa je izkoristil Mašulović.

Tretji niz ni bil nič drugačen. Nadaljevala se je prevlada Ljubljančanov, ki so še naprej igrali praktično brez napak. Razlika v kakovosti je bila očitna in semafor je vse bolj kazal v korist gostov. Trenerja sta ob koncu priložnost ponudila tudi ostalim igralcem, kar pa ni vplivalo na gladko in ekspresno zmago ACH Volleya s 25:11.

Jan Pokeršnik, ACH Volley: "Svoje delo smo danes opravili odlično. Prevladovali smo v vseh elementih in tako tekmo zasluženo s 3:0 pripeljali domov."

Nik Lavrič, Krka: "Ljubljančani so letos res na višjem nivoju od vseh ostalih tekmecev in to so danes še enkrat več potrdili, za kar jim je treba le čestitati. Igrali so res izvrstno, niso nam dopustili razviti igre in točke so zasluženo odšle v Ljubljano."

* Izidi:

- sobota:

Panvita Pomgrad - Merkur Maribor 1:3 (-29, -25, 18, -22)

Salonit Anhovo - Hiša na kolesih Triglav 3:1 (-20, 18, 19, 10)

Krka - ACH Volley 0:3 (-17, -14, -11)

- sreda, 19. 1.:

Calcit Volley - Črnuče 3:1 (-21, 34, 18, 21)

- lestvica:

ACH Volley 14 14 0 42:4 42

Merkur Maribor 14 11 3 36:17 34

Calcit Volley 14 10 4 33:20 30

Salonit Anhovo 14 7 7 27:26 21

Črnuče 14 5 9 20:30 15

Panvita Pomgrad 14 5 9 21:32 14

Krka 14 2 12 14:39 6

Hiša na kolesih 14 2 12 13:38 6

S. V.; foto: MOK Krka

