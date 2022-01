Rekord kljub novemu režimu testiranja - skoraj 14.000 okužb

23.1.2022 | 10:30

Če se je pričakovalo, da bo zaradi spremembe pri napotovanju na PCR testiranje, manj kot 10.000 dnevno okuženih, se je v soboto razbesnela omikronska nevihta.

Strokovnjaki so sicer opozarjali, da so kapacitete laboratorijev že presegle zgornje meje, a so se izdatno potrudili in včeraj analizirali rekordnih 18.424 PCR testov. Odkrili so 13.911 pozitivnih primerov, torej tri četrtine vseh testov. Delež pozitivnih testov je znašal 75,5 odstotka.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 112.517 aktivnih okužb.

V soboto je bilo potrjeno najvišje število koronavirusnih okužb v posameznem dnevu od začetka epidemije. Visoke številke potrjenih okužb smo v Sloveniji sicer beležili že v zadnjem tednu; v torek jih je bilo več kot 12.000, v sredo več kot 10.000. Po poročanju Radia Slovenije sicer številke za soboto vključujejo tudi izvide od četrtka oz. petka, ki so prišli iz Nemčije.

Direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka rekordni dnevni prirast ne preseneča. Kot je dejal za Radio Slovenija, je dejstvo, da je v zadnjih tednih prišlo do izrednega porasta, da je različica omikron izredno kužna in da ima veliko možnosti "glede na to, kako se ljudje obnašamo". Zato je tudi veliko okužb.

Število aktivnih primerov okužb se je v soboto v primerjavi z dnevom prej povišalo za 10.557. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 9950, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 1125. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 5329, kar je 502 več kot dan prej.

V soboto so opravili tudi 73.328 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Kako pa je v bolnišnicah? Nekaj več bolnikov, ki so zabeleženi kot covidni bolniki (608), toda med te se štejejo tudi takšni, ki so v bolnišnice sprejeti zaradi drugih težav in so ob sprejemu na koronatestu testu zaznani kot asimptomatsko pozitivni. Ključen podatek je stanje v intenzivnih oddelkih: že več dni zapored upada število teh z najhujšim potekom koronavirusne bolezni. Danes jih je po podatkih Sledilnika za covid-19 135, včeraj 136. Vseh covidnih bolnikov je 608 (včeraj 601), umrlo pa je še 17 bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 31 covidnih bolnikov (tako kot včeraj), od tega 6 na intenzivni terapiji. Sedem pacientov so sprejeli, jih pet odpustili, dva sta žal umrla.

V SB Brežice imajo 21 covidnih bolnikov, včeraj 24. Dva so odpustili v domačo oskrbo, eden je umrl.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 141, Ribnica 79, Trebnje 78, Kočevje 66, Črnomelj 56, Metlika 45, Šentjernej 37, Žužemberk 33, Sodražica 29, Straža 20, Škocjan 18, Mirna 14, Semič 12, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice in Šentrupert 10

Posavje - Brežice 119, Krško 111, Sevnica 72, Kostanjevica na Krki 16, Radeče 12, Bistrica ob Sotli 10

M. K.