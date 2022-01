Projekt Prostofer se je dobro prijel

23.1.2022 | 13:40

Foto: Občina Ribnica

Ribnica - Projekt Prostofer, v katerem prostovoljci nudijo prevoze starejšim, je v Ribnici zaživel julija 2020. Zdaj prevoze uporablja že 40 uporabnikov, kar je za občino z okoli 9500 prebivalci že kar lepa številka. Na občinski upravi so s projektom zadovoljni, med drugim zato, ker z njim razvijajo medgeneracijsko povezovanje in solidarnost.

Občina Ribnica je ob začetku izvajanja projekta zagotovila električno vozilo in ga predala v uporabo prostovoljcem za izvajanje prevozov starejših. Ti lahko prevoz naročijo, če ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, imajo nizke mesečne dohodke ali imajo njihovi kraji slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Od trenutnih 40 uporabnikov tovrstnega prevoza je nekaj stalnih, drugi pa potrebujejo le občasni prevoz, pravijo na občinski upravi. Najbolj pogosta relacija je Ribnica-Ljubljana, pa tudi Ribnica-Kočevje.

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, lahko pokliče na brezplačno številko 080 10 10. Vozniki prostovoljci prevoze opravljajo od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro, izjemoma lahko dneve in ure prilagodijo potrebam.

Prevoze lahko izvaja vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v prostem času pripravljen pomagati, vendar pa so prostoferji, kot so jih poimenovali, v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki, pravijo na občinski upravi. Svojim sopotnikom namreč pogosto nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... "To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje," so zapisali.

Na občinski upravi so z razvojem projekta zadovoljni. "Za Ribnico predstavlja družbeno koristen projekt, saj se z izvedbo le tega povečuje udeležba starejših v cestnem prometu, izboljšuje njihova mobilnost, hkrati pa ves čas poteka tudi aktivno medgeneracijsko povezovanje," pravijo.

STA; M. K.