FOTO: Obrezali trto pri metliškem gradu

23.1.2022 | 15:00

Martina Legan Janžekovič, Andrej Škof in Ivan Rus

Na trti so bili okusni »sadeži«, zato so se zbrani strinjali, da je res posebna.

Simon Kajin je s harmoniko ogreval ozračje na zunanjem dvorišču pri gradu. (vse fotografije: M. L.)

Metlika - Društvo vinogradnikov Metlika je včeraj obrezalo trto pri metliškem gradu, potomko trte z mariborskega Lenta. Rez so opravili metliška podžupanja in članica nadzornega odbora društva Martina Legan Janžekovič, predsednik društva Andrej Škof in viničar trte Ivan Rus.

Simon Kajin je igral na harmoniko, zato je v ostrem mrazu spretnim rezačem delo šlo še bolje od rok. Dogodek je v ustrezni oddaljenosti spremljalo še nekaj drugih članov Društva vinogradnikov Metlika.

Z rezatvijo so zaznamovali vincekovo, kot tudi pravijo ponekod dnevu, ko goduje Vincenc. Obenem so tudi simbolično začeli letošnjo sezono dela v vinogradih.

Tudi v Beli krajini so vinogradniki sicer že obrezali precej trt, ker to omogoča ugodno vreme.

M. L.

