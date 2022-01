FOTO: Na Otočcu avto v Krki. Spet.

23.1.2022 | 18:30

Foto: FB Policijske kontrole Dolenjska (R. K.)

Danes ob 9.31 je na Grajski cesti na Otočcu, občina Novo mesto, osebno vozilo z makadamskega parkirišča zapeljalo v reko Krko. Gasilci GRC Novo mesto so s tehničnim posegom vozilo potegnili iz vode, odklopili akumulator in pomagali avtovleki.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so voznika, ki je hotel zadržati premikajoče vozilo in se pri tem poškodoval, oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. K.