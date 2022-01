Najvidnejši projekt Galerije Božidarja Jakca bo razstava o klubu Neodvisnih

Pogled na galerijo Božidar Jakac

Kostanjevica na Krki - V Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bo med glavnimi letošnjimi razstavnimi projekti izstopala koprodukcijska Razstava umetnosti tridesetih let, ki jo pripravljajo s Cankarjevim domom. Med vidnejšimi razstavami so opozorili še na gostovanje zagrebškega Muzeja za umetnost in obrt ter razstavna projekta Staša Kleindiensta in Maše Jazbec.

Razstava Izven okvirja - Razstava umetnosti tridesetih let, ki jo bodo v Cankarjevem domu v Ljubljani odprli aprila, bo posvečena klubu tako imenovanih Neodvisnih, ki so ga v 30. letih 20. stoletja sestavljali nekateri najpomembnejši mladi slovenski umetniki, so sporočili iz kostanjeviške galerije. To bo prva podrobnejša predstavitev kluba Neodvisnih, mnoga dela njegovih članov pa bodo na ogled prvič po zadnjih 80 letih, so dodali.

Novo razstavno leto bodo sicer v galeriji začeli februarja z razstavo V dialogu z deli Bogdana Borčića in Borisa Gaberščika oziroma z novo postavitvijo v Borčićevem kostanjeviškem grafičnem kabinetu.

Marca bodo odprli gostujočo skupinsko razstavo Post-produkcija: Iz likovne zbirke festivala sodobne umetnosti Art Stays, aprila bodo odprli skupinsko razstavo Vegetacije Nike Erjavec, Tine Konec in Tilyena Mucika.

Maja bo sledilo odprtje razstave Antiarkadija Staša Kleindiensta in junija Retrospektive Vladimirja Makuca. Za julij pripravljajo dialoško razstavo del slikarja Aca Nišavića in kiparke Paole Korošec, za september pa Sintetične organizme Maše Jazbec.

Septembra bodo odprli razstavo del slikarja in risarja Erika Mavriča. Oktobra bo sledila še razstava Pogledi na zgodovino fotografije na Hrvaškem: iz fotografske zbirke Muzeja za umetnost in obrt Zagreb.

Glede obiska galerije so navedli, da jim ta pri posameznih razstavah kljub epidemiji covida-19 zadnja leta raste. V primerjavi s predlani so lani zabeležili njegovo skoraj 50-odstotno rast, v primerjavi z letom 2019 pa celo 63-odstotno.

Tehtnica se je sicer v zadnjem obdobju močno nagnila na stran domačih obiskovalcev. Teh je bilo lani skoraj 90 odstotkov, medtem ko se je pred epidemijo delež tujih gostov gibal okrog 30 odstotkov. Gre sicer predvsem za posamezne goste, medtem ko zaradi epidemije še vedno beležijo močan padec obiska organiziranih skupin, so še sporočili iz kostanjeviške galerije.

STA; M. K.

