V Trebnjem energetska prenova CIK-a

24.1.2022 | 13:40

Fotografije: Občina Trebnje

Trebnje - V Trebnjem so se lotili energetske sanacije zgradbe Centra za izobraževanje in kulturo, ki spada med večja poslopja v lasti tamkajšnje občine. Naložba bo skupaj z davkom terjala nekaj več kot 700.000 evrov. Dobrih 240.000 naložbenih evrov bo Občina Trebnje dobila iz Evropskega kohezijskega sklada, razliko v znesku 460.000 evrov bo pokrila sama.

Izvajalec je prenovitvena dela že začel, njihovo končanje pa načrtujejo konec avgusta, je povedal trebanjski župan Alojzij Kastelic.

Po občinskih podatkih naložba obsega ukrepe za zmanjšanje porabe toplotne in električne energije oziroma toplotno zaščito pročelij, stropa pod neogrevanim podstrešjem in menjavo strešne kritine.

Zamenjali bodo še do zdaj nezamenjano stavbno pohištvo, prenovili razsvetljavo in vgradili opremo za energetski nadzor. Izvedli bodo tudi organizacijske ukrepe za zagotavljanje energetskih prihrankov. Letno naj bi prihranili nekaj manj kot 170.000 kilovatnih ur energije, s čimer bi izpuste ogljikovega dioksida letno zmanjšali za nekaj manj kot 15.000 kilogramov, so dodali.

Omenjena stavba sicer stoji v središču Trebnjega in s svojo arhitekturno zasnovo močno vpliva na podobo kraja. Za trebanjsko občino je pomembna kot občinsko izobraževalno-kulturno-medgeneracijsko središče, v katerem poleg omenjenega centra CIK Trebnje delujejo še lokalna akcijska skupina Stik in krajevna knjižnica.

Del njenih prostorov uporabljajo tudi bližnja Osnovna šola Trebnje, vrtčevska enota, občinski pihalni orkester in kreativno umetniški inkubator. V stavbi je tudi telovadnica za različne namene.

Stavbo so zgradili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in jo prvotno namenili delovanju trebanjske osnovne šole. V osemdesetih letih so jo nato preuredili in v stavbi namestili knjižnico, otroški vrtec ter omenjeni center za izobraževanje in kulturo. Leta 1998 so višji del zgradbe nadzidali z mansardo.

Stavbi bodo letos prizidali tudi dvigalo in zanj skupaj z davkom odšteli predvidoma približno 75.000 evrov. Občina bo sicer v sklopu te dodatne naložbe, ki jo bodo izvedli v okviru projekta Kreativni center za mlade Trebnje, prevzela naložbeni del. Pri tem si skupaj nekaj manj kot 50.000 evrov podpore obeta iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in od države, so še navedli na trebanjski občini.

STA; M. K.