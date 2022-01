Dimniški požar; danes brez elektrike

24.1.2022 | 07:00

Sinoči ob 21.34 so na Kolodvorski cesti v Kočevju zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kočevje so dimnik očistili in pregledali s termovizijsko kamero. Odsvetovali so kurjenje do obiska dimnikarja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI SUHOR PRI VINICI, na izvodu DOL. SUHOR;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA LIPA na izvodu NOVA LIPA in DREŽNIK.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRPALIŠČE BOJANJA VAS, TP BOJANJA VAS , TP KRAŠNJI VRH , TP RADOVICA 2, TP OSTRIŽ;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN, izvod 3. VINOGRADI;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KARLOVEC;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE, izvod 4. PROTI STARIM ŽAGAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOMAŽJA VAS;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MERCATOR ŠJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE na izvodu ROŽNA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.