Krajša izolacija za okužene; brez posebnih terminov testiranja za prekinitev

24.1.2022 | 08:00

Trajanje izolacij po koronavirusni okužbi se z današnjim dnem za večino okuženih krajša iz deset na sedem dni. Posamezniki 24 ur pred zaključkom izolacije ne smejo imeti vročine in drugih zdravstvenih težav, sedmi dan pa morajo opraviti hitri test na novi koronavirus. Sprememba velja tudi za osebe, ki so že v izolaciji.

Skrajševanje časa izolacije velja le za osebe, ki ne sodijo v skupino imunsko kompromitiranih bolnikov, in osebe, ki nimajo težjega poteka bolezni, kar bi zahtevalo zdravljenje, je pojasnil infektolog Janez Tomažič.

Za skrajševanje izolacije morata biti izpolnjena dva pogoja. Prvi je, da je oseba 24 ur pred zaključkom izolacije brez vročine, ne da bi vzela tablete, in brez drugih pomembnih težav, sicer se trajanje izolacije podaljša. Drugi pogoj je, da je oseba sedmi dan negativna na hitrem antigenskem testu. Samotest ne zadostuje.

Če je test pozitiven, se oseba vrne v izolacijo in ponovi testiranje naslednji dan vse do desetega dne, ko se izolacija po prejšnjih smernicah zaključi brez opravljenega testa.

Ob izpolnjevanju navedenih pogojev lahko oseba po sedmih dneh prekine izolacijo. Nato pa se mora še tri dni čim bolj izogibati stikom z ljudmi in pravilno uporabljati kirurško masko ali masko tipa FFP2.

Začetek izolacije je pri osebah, ki so brez simptomov, od dneva pozitivnega PCR-testa. Pri osebah s simptomi in potrjeno okužbo s testom PCR pa se upošteva prvi dan simptomov.

V skladu s pravili evropskega covidnega potrdila je izdaja QR-kode za prebolevnike možna z enajstim dnem po pozitivnem PCR testu, zato osebe med osmim in desetim dnevom ne bodo imele veljavne QR-kode.

Predlog skrajšanja izolacije so sprejeli člani strokovnega kolegija ljubljanske infekcijske klinike, kasneje pa ga je potrdila tudi strokovna skupina za covid-19.

Posebni termini testiranja za prekinitev izolacije niso predvideni

Posebni termini hitrega testiranja na okužbo s koronavirusom, z negativnim izvidom katerega je od danes po sedmih dneh mogoče prekiniti izolacijo, za ta namen niso predvideni, je povedal državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Pojasnil je tudi, da vladi o skrajšanju izolacije ni treba odločati, saj so to strokovne odločitve.

Vindišar je na današnji vladni novinarski konferenci pojasnil, da se kot začetek izolacije pri osebi brez znakov okužbe šteje dan, ko prejme pozitiven izvid PCR-testiranja. Pri osebi z bolezenskimi znaki okužbe, ki je bila potrjena tudi s PCR-testom, pa se kot prvi dan izolacije šteje dan, ko se pojavijo simptomi okužbe.

Izolacija se od danes lahko prekine po sedmih dneh, in sicer z negativnim izvidom hitrega antigenskega testa, opravljenem pri izvajalcih testiranja. Tem so v petek po besedah Vindišarja na video konferenci predstavili strokovna priporočila glede skrajšanja izolacije.

Po dodatnih pogovorih s stroko so na ministrstvu tudi sprejeli odločitev, da posebni termini za testiranje tistih, ki bodo prekinili izolacijo, ni niso potrebni. "Vseeno svetujemo, da se udeležijo testiranja v zaključnih terminih opravljanja testiranja pri izvajalcu," je pozval državni sekretar.

Ključno je, da se tisti, ki se iz izolacije odpravljate na testiranje, res dosledno držite vseh preventivnih pogojev za zajezitev širjenja virusa. To je razdalja, maska in razkuževanje rok, je opomnil Vindišar.

Z današnjim dnem lahko izolacijo krajšajo tudi tisti, ki so pozitivne izvide PCR-testiranj prejeli v preteklem tednu. Vendar pa po besedah državnega sekretarja skrajševanje izolacije ni možno za osebe, ki sodijo v skupino bolnikov z oslabljenim imunskim sistemom (osebe, ki prejemajo kemoterapijo in biološka zdravila ali imajo bolezni imunskega sistema), in za osebe s težjim potekom covida-19, ki zahteva hospitalizacijo.

