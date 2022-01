Umrl je Stane Peček

24.1.2022 | 08:35

Foto: arhiv DL; M. Ž.

V 85. letu starosti je ponoči umrl Stane Peček. Glasba, lutke, gledališče, pisanje, kultura nasploh in vsepovsod … To je bil vsestranski mokronoški kulturnik, pomemben (so)ustvarjalec številnih dogodkov na različnih področjih ljubiteljske kulture v slovenskem prostoru in tudi širše.

Rodil se je 29. oktobra leta 1937 v Rovtah nad Logatcem, njegovo družino pa je ekonomska stiska po vojni leta 1946 pripeljala v Mokronog. Po nižji gimnaziji se je leta 1953 vpisal v vojaško glasbeno šolo in do leta 1964 služboval v vojaškem orkestru v makedonski Strumici. »Vojaška šola je bila zame oz. našo družino izhod v sili. Mama, ki je ostala sama s štirimi lačnimi usti, je vedela, da bo njen od vojne prežvečen otrok prišel do kruha. In je,« nam je pred leti pripovedoval Peček, ki je v Strumici hitro našel kulturnike, literate in gledališčnike ter si tako nabiral izkušnje, ki so mu kasneje koristile.

Ob vrnitvi v Slovenijo je postal učitelj na glasbeni šoli in kasneje učitelj glasbe na mirnski osnovni šoli. Ostali so mu čudoviti spomini na otroški in mladinski pevski zbor ter nepozabne zgodbe, povezane s skupnimi domačimi in tujimi pevskimi zbori.

A šola je bila zanj pretesna in ob pravem času je prišla ponudba za tajnika nastajajoče občinske kulturne skupnosti. Postal je prvi profesionalec v ljubiteljski kulturi takratne trebanjske občine. Skoraj dve desetletji, do upokojitve leta 1992, je bil nepogrešljiv soustvarjalec kulturnega dogajanja v Mirnsko-Temeniški dolini, po njegovi zaslugi so se takrat tudi šole seznanile z vrhunskimi slovenskimi umetniki.

Ni se zapisal le kot dolgoletni »prenašalec« pevskega znanja tako na mlajše kot tudi na starejše – 22 let je denimo vodil moški pevski zbor KUD Emil Adamič –, pač pa je tudi avtor spevoiger, idejni oče Slovenskega kljukca in natečaja za najboljšo laž ter soustvarjalec mokronoških Kresnih noči. Je idejni oče, mentor, tekstopisec in soavtor lutkovne dejavnosti v Mokronogu, ki v zadnjih letih temelji na sodobni mitologiji o Mokronožcih, katerih avtor je prav Peček.

Vrsto let je pripravljal zaključno prireditev popotovanja od Litije do Čateža, ki ji je tudi nadel ime Razhodnja. Posebno veljavo je povrnil nekdaj ljudskemu glasbilu – orglicam, saj je idejni oče mednarodnega festivala »(ah)«, te orglice, s katerim je to malo glasbilo postavil na koncertne odre. Ob tem je bil več kot tri desetletja scenarist vsakoletnega Tabora pevskih zborov v Šentvidu pri Stični.

Vrednost njegovega dela so prepoznali večkrat. In ob prvem občinskem prazniku občine Mokronog-Trebelno so prav Pečku kot prvemu podelili laskavi naziv častnega občana.

J. S.; M. K.