Pozitivnih 75,6 odstotka PCR-testov

24.1.2022 | 11:20

Foto: Bobo

Ob 11.104 včeraj opravljenih PCR-testiranjih in 8396 potrjenih primerih okužbe je delež pozitivnih testov bil 75,6-odstoten. Za primerjavo: pred tednom dni so s 7901 PCR-testom zaznali 4967 okužb, pri čemer je delež pozitivnih znašal 62,9-odstotka.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 118.636 aktivnih primerov okužbe.

Število aktivnih primerov okužb se je v nedeljo v primerjavi z dnevom prej povišalo za 6119. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 10.474, je v primerjavi s predhodnim dnem višje za 524. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 5620, kar je 291 več kot dan prej.

V primerjavi z minulo nedeljo, ko so opravili 7901 PCR-testov in potrdili 4967 okužb, so to nedeljo potrdili 3429 okužb več. Delež pozitivnih testov se je glede na minulo nedeljo povečal za 12,7 odstotne točke.

V nedeljo so opravili tudi 44.909 hitrih testov, katerih pozitivne rezultate preverjajo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je po podatkih NIJZ cepljenih 1.259.418 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.206.715.

Po podatkih covid sledilnika je v slovenskih bolnišnicah danes zjutraj ležalo 636 covidnih bolnikov (včeraj 608), od tega jih je 135 potrebovalo intenzivno nego (tako kot včeraj). Umrlo je 13 covidnih bolnikov.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 39 covidnih bolnikov (včeraj 31), od tega 7 na intenzivni terapiji. Osem pacientov so sprejeli, nobenega odpustili.

V SB Brežice imajo 24 covidnih bolnikov, včeraj 21. Sprejeli so tri nove bolnike.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 173, Ribnica 64, Kočevje 51, Črnomelj 47, Šentjernej 23, Metlika 20, Žužemberk in Straža 18, Dolenjske Toplice 17, Mirna Peč 16, Trebnje, Semič in Loški Potok 11, Sodražica 10, Šmarješke Toplice in Škocjan 9

Posavje - Krško 73, Sevnica 44, Kostanjevica na Krki 15, Brežice 13, Radeče 8, Bistrica ob Sotli 6

M. K.