Gen-I lani rekordno, Goloba v upravi ne bo

24.1.2022 | 14:30

Robert Golob (foto: Bobo)

Ljubljana/Krško - Podjetje Gen-I je lani ustvarilo 3,4 milijarde evrov prihodkov in 71 milijonov evrov dobička, je danes povedal bivši predsednik uprave Robert Golob. Ob tem je naznanil, da je umaknil svoje soglasje za vodenje Gen-I in da v upravi Gen-I ne bo več sedel. Nagrado za 2021, kakršnakoli bo, pa bo podaril v humanitarne namene.

Gen-I je v letu 2021 posloval fantastično, rekordno, do poletja, krizi navkljub, pa cen tarif električne energije za gospodinjstva na njihovi položnici ne bodo dražili, je na novinarski konferenci v Ljubljani izpostavil Golob, ki je do 17. novembra lani tudi vodil družbo, nato pa ostal brez soglasja za nov mandat. Družbeniki se namreč doslej niso uspeli dogovoriti o novi upravi Gen-I, zato naj bi začasno vodstvo imenovalo sodišče. Po dveh predlogih bi družbo še naprej vodil Golob, po enem pa Martin Novšak, sicer generalni direktor Gen Energije.

Toda v upravi Gen-I zdaj zagotovo Goloba ne bo. "Prejšnji teden sem umaknil svoje soglasje za poslovodstvo Gen-I. Jaz v upravi ne bom več sedel," je zatrdil danes in dodal, da se podaja "na novo dogodivščino", pri čemer ni želel podrobneje odgovarjati na vprašanja o svoji politični poti. Dejal je le, da se je v minulih dneh izpraznilo mesto predsednika stranke Z.dej, ki jo je ustanovil Jure Leben.

Golobu sicer ob krepkem povečanju prihodkov in štirikratnem povečanju dobička za lani pripada tudi nagrada. "Tudi jaz sem po svoji pogodbi upravičen do nagrade. Kakšna ta bo, se danes še ne ve, to je odvisno od lastnikov, revizorja in skupščine, ki bo junija, ko bo stanje v državi bistveno drugačno kot zdaj," je dejal Golob.

Ker Golob ne želi, da bi kdo mislil, da lahko s kakšnega položaja vpliva na višino nagrade, se je odločil, da jo bo v celoti podaril humanitarnim organizacijam. "Višja kot bo nagrada, bolj bom srečen," je poudaril in pojasnil, da jo bo razpršil med devet humanitarnih organizacij iz vse Slovenije.

Golob bo kandidiral na sredinem kongresu stranke Z.Dej

Robert Golob je potrdil, da bo kandidiral na sredinem kongresu stranke Z.Dej. Drugih podrobnosti pa ni želel razkrivati - pojasnil je, da je današnjo novinarsko konferenco sklicalo podjetje Gen-I, zato na njej ni želel govoriti o svoji "novi poti" oziroma politiki.

Kljub temu se pričakovano novinarskim vprašanjem o tem ni mogel izogniti. Tako je torej vendarle razkril, da se v sredo začenja njegova politična pot, ko bo kandidiral na kongresu stranke Z.Dej nekdanjega okoljskega ministra Jureta Lebna, v katero se je že včlanil. "Menda je mesto prazno. Kaj se bo dogajalo v sredo, bomo videli v sredo. To je čar dogodivščine," je dejal Golob.

Vse ostalo bodo na kongresu najprej slišali člani stranke Z.Dej, je povedal, saj da je to edino pošteno. "To je spoštovanje, da ne izvedo preko medijev, samo tako bom lahko jaz od njih pričakoval spoštovanje," je pojasnil.

Dodal je, da je to ključna razlika med politiki, ki se radi pohvalijo s tem, kaj bodo storili, in med "nami iz realnega sveta, ki se raje pohvalimo s tistim, kar smo uspeli narediti in deliti z drugimi".

Že v svoji predstavitvi je sicer večkrat namignil, da bodo napake v državi "odpravili aprila".

Med drugim je izpostavil kulturo vrlin in ravnovesje oziroma združevanje na videz nemogočih ciljev, kar da je uspelo tudi družbi Gen-I. Kot ključno je tako izpostavil prizadevanja za to, da imaš lahko istočasno najvišji BDP, najnižje cene življenja, najvišje plače državljanov in nič dolga. "Si predstavljate, kakšna država bi to bila," je vprašal.

Pri tem je izpostavil vlaganje v prave stvari. Kot potrebno usmeritev delovanja v politiki je navedel zeleno in digitalno ter vlaganje v ljudi. Ključ pa je tudi delitev ustvarjenega, je dodal.

Meni, da je treba spremeniti politično kulturo v državi, saj brez spremembe politične kulture ne more biti spremembe v državi. "Jeza in strah vodita samo v pogubo, to velja tako za posameznika in tudi za državo," je dejal Golob, ki po 24. aprilu napoveduje "več svetlobe".

Tako verjame v vrednote, kot sta spoštovanje in sodelovanje. Kdor te vrednote izpodbija, "človek, ki mu je ultimativna vrednota zbujanje strahu med državljani, ta ne bo nikoli moj sogovornik", je dejal.

Dejal je tudi, da bo njegova naslednja služba najbrž v parlamentu, a dodal, da o tem ne odloča sam.

STA; M. K.