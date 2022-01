Pijanemu odvzeli vozniško, prišel ga je iskat na policijsko postajo - spet pijan

24.1.2022 | 16:55

Na številki policije 113 so med vikendom policisti sprejeli 445 klicev. Od tega je bilo 134 klicev takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije. Največ dogodkov je bilo povezanih s prometno varnostjo.

Prometna varnost

Policisti so obravnavali trideset prometnih nesreč z gmotno škodo in tri, v katerih so bili udeleženci lažje telesno poškodovani.

V Šentjerneju je zaradi prevelike hitrosti v petek popoldne 25-letni voznik osebnega avtomobila trčil v drugo vozilo. Alkohola policisti niso ugotovili, sta pa tako 25-letni povzročitelj kot voznica drugega vozila sama poiskala zdravniško pomoč.

V soboto dopoldne je 66-letni voznik na Velikem Slatniku izgubil oblast nad vozilom, trčil v nasip in se prevrnil. Pri tem se je lažje poškodoval. Ker naj bi do prometne nesreče prišlo zaradi njegove prevelike hitrosti, so mu napisali plačilni nalog.

Zvečer se je prometna nesreča s poškodovanim voznikom zgodila še v Križevski vasi. Tam je 40-letni voznik med vožnjo od Črnomlja do Metlike zapeljal s ceste ter trčil v betonski jašek. Vozilo je nato nekaj metrov dvignilo in je pristalo v grmovju. Ob prihodu policistov voznika ni bilo več na kraju, našli so ga, kako peš hodi ob cesti proti Metliki. Ker je tožil za bolečinami, so zanj poskrbeli reševalci. Policisti so posumili, da je vozil pod vplivom alkohola, zato so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ga je odklonil. Odredili so mu strokovni pregled. Zaradi več kršitev s področja varnosti cestnega prometa so zanj uvedli postopek o prekršku.

Pijan zapeljal v klopi in koše za smeti, nato odpeljal

V petek zvečer so policiste obvestili o vozniku, ki se je pri Mladinskem centru v Krškem zaletel v klopi, koše za smeti in ograjo, nato pa iz kraja s poškodovanim vozilom odpeljal. Vozilo je opazila patrulja vodnikov službenih psov v Brežicah dobre pol ure po dogodku. Ko so vozilo ustavili, so ugotovili, da je 41-letni voznik pijan – preizkus alkoholiziranosti je pokazal 1,0 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Ker gre za tujega državljana, so ga pridržali in naslednji dan zjutraj privedli pred sodnika.

Zasegli več vozil

V petek dopoldne so na mejnem prehodu za mednarodni promet Metlika pri mejni kontroli voznika, ki je zapuščal Slovenijo, ugotovili, da vozi avtomobil v času, ko ima prepoved vožnje zaradi predhodnih kršitev. Ker je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avtomobil zasegli.

V noči na soboto so krški policisti ustavili 37-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, njega pa pridržali in ga dopoldne privedli na okrajno sodišče.

Prometni policisti so v Cerkljah ob Krki v nedeljo dopoldne ustavili 35-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku.

V nedeljo zvečer so policisti v Krškem obravnavali prometno nesrečo v kateri je 17-letni voznik zaradi prevelike hitrosti trčil v jekleno drsno ograjo ob cesti. V postopku so ugotovili, da sicer ni vozil pod vplivom alkohola, je pa vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli.

Pijan prišel po vozniško dovoljenje, ki so mu ga vzeli zaradi alkohola

V sredo smo poročali o pijanem vozniku v Trebnjem, ko so mu prometni policisti zasegli avtomobil. Na PU Novo mesto navajajo nekaj podrobnosti o dogajanju.

V torek, 18.1.2022, so policisti Postaje prometne policije Novo mesto pri nadzoru prometa na območju Trebnjega ustavili 61-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je v postopku kazal zanesljive znake alkoholiziranosti. Indikator alkohola je pokazal 0,42 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so kršitelju izdali plačilni nalog v znesku 600 € in 8 kazenskih točk, mu odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo za 24 ur. Naslednjega dne, še pred iztekom izrečene prepovedi vožnje in v času, ko mu je bilo vozniško dovoljenje začasno odvzeto, so prometni policisti ponovno naleteli nanj, ko se je pripeljal na Policijsko postajo Trebnje, da bi prevzel začasno odvzeto vozniško dovoljenje. Tudi tokrat so policisti posumili v njegove vozniške sposobnosti in mu odredili preizkus alkoholiziranosti – rezultat je bil 0,40 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Kršitelju so tokrat zasegli osebni avtomobil in ponovno uvedli postopek o prekršku.

Vlomi in tatvine

V petek zjutraj, okoli šeste, so neznanci iz prostora Kmetijske zadruge v Trebnjem odnesli več različnih PVC folij. Tatvino so opazili šele popoldne. Po prvih ugotovitvah so se storilci iz kraja odpeljali z vozilom VW Touran. Preiskava tatvine, ki je podjetju povzročila okoli tisoč tristo evrov škode, še poteka.

Malo po sedmi je voznik tovornega vozila, ki ga je imel parkiranega v Ločni, ugotovil, da so mu ponoči iz rezervoarja iztočili okoli sto petdeset litrov dizelskega goriva in mu povzročili skupaj za skoraj tristo evrov škode.

V petek popoldne sta dva mladoletnika iz trgovine na Ljubljanski cesti v Novem mestu ukradla jakno in parfum. Enega so novomeški policisti kmalu prijeli, skupaj z ukradenimi predmeti, drugega pa našli malo kasneje. Oba bodo kazensko ovadili.

V soboto dopoldne so poklicali policist na Veliko Dolino, kjer so ugotovili, da so jim neznanci v zadnjem mesecu dni vlomili v vikend hišo. Brežiški policisti so opravili ogled in ugotovili, da so storilci s silo premagali vhodna vrata in pregledali prostore notranjosti. Pogrešajo motorno žago Husqvarna, tri desetlitrske posode z gorivom in zaboj piva. Povzročili so za okoli sto evrov škode.

Metliški policisti so v soboto opoldne opravili ogled tatvine akumulatorjev, ki so jih neznanci odnesli iz dveh delovnih strojev v Hrastu pri Jugorju. Iz dveh delovnih strojev so storilci odnesli tri akumulatorje in lastnikom povzročili za okoli štiristo evrov škode.

V soboto pozno popoldne, med 18.30 in 19.10 uro, so neznanci v Straži, izpred hiše Pod Srebotnikom, odpeljali dve gorski kolesi. Gre za dve kolesi znamke Specialized, model Rockhopper – eno je temno sive barve s črnim napisom, drugo temno zelene barve s srebrnim napisom. Lastniki so oškodovani za nekaj manj kot dva tisoč evrov.

V noči na ponedeljek so neznanci vlomili skozi okno gostinskega lokala na novomeškem Glavnem trgu in odnesli denarnice z menjalnim denarjem. Po prvih ugotovitvah so povzročili za okoli šeststo evrov škode.

Javni red in mir

Policisti so obravnavali sedem kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru in deset na javnem kraju.

Brežiški policisti so v noči iz sobote na nedeljo zaradi prijave kršenja javnega reda in miru posredovali v Gazicah. V pridržanje so odpeljali 19-letnega domačina, ki je pijan kršil javni red in mir in se kljub opozorilom ni pomiril in je nadaljeval s kršitvami. Napisali mu bodo tudi plačilni nalog.

Mejne zadeve in tujci

Brežiški policisti so v Mihalovcu v soboto popoldne prijeli dva državljana Pakistana, ki sta državno mejo prestopila izven mejnega prehoda. Postopki s tujimi državljani še niso zaključeni.

