Tradicionalno rokodelsko obrt želijo nadgraditi s sodobnimi tehnologijami

25.1.2022 | 09:15

Foto: STA

Ribnica - V občini Ribnica so v želji, da bi znamenito ribniško rokodelsko obrt nadgradili z novimi, sodobnimi tehnologijami, zagnali projekt Digi Lab. Njihov cilj je predvsem mlade usposobiti, da bi znali s 3D tiskalniki razviti in natisniti različne glinene in druge izdelke. Za projekt so pridobili tudi evropska sredstva.

V okviru projekta, ki ga vodi Javni zavod Rokodelski center Ribnica, so kupili dva 3D tiskalnika za plastiko in dva za glino. Istočasno so zagnali tečaj 3D modeliranja, na katerih se obiskovalci učijo, kako delati s tiskalniki, februarja naj bi nato steklo tudi konkretno delo.

Njihov cilj je nadgraditi obstoječe izdelke tradicionalne rokodelske obrti in razviti nove ter jih nato tudi prodati. Želijo si postati neke vrste podjetniški inkubator, da bi mladi, ki se naučijo rokovati s 3D tiskalniki, dejavnost razvijali naprej.

"S projektom želimo predvsem vzpodbuditi podjetništvo in inovativnost, pri tem povezati javni in gospodarski sektor, ter v prihodnje ustvarjati različne zaposlitvene priložnosti," je povedala v. d. direktorice Rokodelskega centra Ribnica Tina Peček.

Želijo si narediti tudi korak naprej v rokodelstvu. Slednje je sicer tradicionalna obrt, a v rokodelskem centru verjamejo, da ga je mogoče izvajati tudi na drugačen, bolj sodoben način. Pohvalijo se tudi s tem, da imajo edini 3D tiskalnik za glino v Sloveniji in enega od osmih v Evropi. Tovrstne tiskalnik sicer stane okoli 7000 evrov in je tako še dosegljiv tudi posameznikom.

Vrednost projekta je ocenjena na 107.000 evrov, od česar so nekaj manj kot 80.000 evrov pridobili od Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Poleg Rokodelskega centra Ribnica so partnerji v projektu še Občina Ribnica, Ribniški študentski klub ter samostojni podjetnik Mitja Ilc.

STA; M. K.