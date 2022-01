Stečajni postopek straškega Novolesa končan

25.1.2022 | 11:30

Foto: arhiv DL

Novo mesto/Straža - Stečajna upraviteljica Anja Jandrok je končala leta 2011 uvedeni stečajni postopek straškega lesarskega podjetja Novoles. Sklep novomeškega okrožnega sodišča o koncu stečaja je objavil Ajpes, končno poročilo stečajne upraviteljice pa navaja, da je bilo unovčeno vse premično in nepremično premoženje tega podjetja.

Priznane so bile terjatve upnikov v skupnem znesku nekaj manj kot 46,44 milijona evrov. Priznane navadne terjatve v znesku nekaj več kot 25,5 milijona evrov in priznane prednostne terjatve v znesku nekaj manj kot 3,84 milijona evrov niso bile poplačane.

Priznane zavarovane terjatve v znesku nekaj več kot 15,43 milijona evrov so bile poplačane v okoli treh odstotkih. Stroški postopka prisilne poravnave so znašali nekaj manj kot 1,67 milijona evrov, poplačani pa so bili v nekaj več kot 66 odstotkih, še navaja poročilo.

Sodišče je sicer odločilo, da se stečajni postopek konča, stečajnega upravitelja pa razreši. Proti sklepu sodišča je pritožba možna v 15 dneh od njegove vročitve.

Uprava Novolesa, straškega pohištvenega podjetja, ki je najprej pristalo v postopku prisilne poravnave, je stečaj predlagala zaradi zaostrenih ekonomskih razmer in pomanjkanja svežega kapitala leta 2011.

STA; M. K.