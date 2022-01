Spet nas je treslo - sinoči potres pri Mokronogu

25.1.2022 | 07:00

Sinoči ob 23. uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,3 v bližini Mokronoga, 46 km vzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Trebnjega, Mirne, Novega mesta in okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Nevarne najdbe v Krki

Ob 8.29 so v reki Krki v bližini Ljubljanske ceste v Kostanjevici na Krki naleteli na več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadnika Državne enote pred NUS Dolenjske ter Gorenjske in Ljubljanske regije sta minometne mine, strelivo, topovska tulca, ročni bombi ter naboj, vse nemške izdelave iz obdobja II. svetovne vojne odstranila in uničila na varnem kraju.

Gorelo v zapuščenem objektu

Ob 14.36 je na Maistrovi ulici v Brežicah zagorelo v starem zapuščenem objektu. Gasilci PGD Brežice so požar pogasili ter pregledali in prezračili prostor.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT 1977;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod 3 Marentičeva;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREG REVOLUCIJE, izvod 2 SO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR.VRH - GRČEVJE, TP GRČEVJE, TP KOTI - GRČEVJE, TP NOVA GORA - GRČEVJE, TP SREDNJE GRČEVJE, TP LAPORE, TP ŠTRAVBERK, TP VEŠČE, TP VRH PRI PAHI;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO 2;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHEK, izvod 1. ZAJČJI VRH.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA LIPA, na izvodu MIZAR;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TTP MALO ZAPUDJE, na izvodu MALO ZAPUDJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. ZILJE, na izvodu ZILJE SKS in MAJIŠČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 11:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNJE, na izvodu TRNJE VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo med 9:00 in 12:00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Jesenice Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Sveti Rok.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.