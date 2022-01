Novomeški košarkarji na povratno tekmo v Šentjur z lepo prednostjo

25.1.2022 | 07:20

Miha Lapornik se je prvič predstavil domačim navijačem.

Jan Kosi je bil s 26 točkami najboljši strelec tekme.

Novo mesto - Košarkarji Krke so na dobri poti, da se uvrstijo v polfinale pokala Spar, saj so včeraj na prvi četrtfinalni tekmi doma s 106:77 premagali Šentjur, ki se je v prvih minutah dobro upiral Novomeščanom, nato pa so Dolenjci vajeti igre prevzeli v svoje roke.

Krkaši so precej zadržano začeli srečanje, a z delnim rezultatom 12:0 so prvo četrtino dobili s 26:17. Nekaj minut zatem je bila razlika že trinajst točk (32:19), nato pa so gostje izkoristili nezbranost v napadu in neodločnost v obrambi Novomeščanov in se jim približali na 38:34. Rok Stipčević je ob izteku druge četrtine zadel trojko, tako da so krkaši na odmor odšli z zalogo osmih točk.

V nadaljevanju srečanja domači, ki so igrali brez Luke Lapornika in Jakova Stipaničeva, niso popuščali. Ko sta trojki zadela Jan Kosi in Miha Lapornik, ki se je prvič predstavil gledalcem v dvorani Leona Štuklja, so Dolenjci znova imeli dvomestno prednost. Trener Dalibor Damjanović je od svojih varovancev vseskozi zahteval, da igrajo še bolj zbrano in da ne popuščajo niti za trenutek. Veliko boljši so bili predvsem v skoku pod obema obročema (52:24). Ob izteku 28. minute so vodili že za 21 točk (70:49), v zadnji četrtini pa so Novomeščani prestavili še v višjo prestavo in prepričljivo zmagali.

»Končal se je prvi polčas, naslednji teden nas čaka povratna tekma. Vmes imamo še dve tekmi. Ta tekma je za nami, nimamo kaj slaviti, jutri se že pripravljamo za sredino tekmo s Heliosom,« je po tekmi dejal trener Krke Dalibor Damjanović. Povratna tekma bo v ponedeljek v Šentjurju.

