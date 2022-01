Na Bučki nastaja eko-socialna kmetija, varovanci Sončka se veselijo

25.1.2022 | 14:00

Zdaj gradijo novo varstveno bivalno enoto, ki bo del eko-socialne kmetije na Bučki.

Bučka - Do julija naj bi bila zaključena izgradnja varstveno bivalne enote na Bučki, ki je del eko socialne kmetije. Namenjena bo uporabnikom Sončka – zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije, v njej bo nastanjenih šest do osem uporabnikov, odraslih oseb z invalidnostjo.

Občina Škocjan je pogodbo z izvajalcem del, MG Lesnina Ljubljana, podpisala septembra lani in gradnja dobro poteka, dela vidno napredujejo.

Škocjanski župan Jože Kapler

Župan Občine Škocjan Jože Kapler je prepričan, da bodo v roku končana, varovanci Sončka iz Novega mesta pa tudi že komaj čakajo, da pridejo na Bučko. Projekt je po njegovem mnenju lepo zasnovan in funkcionalen, lokacija je prava, na podeželju, v naravi, tu si bodo kasneje stanovalci lahko uredili vrt ter pridelovali zelenjavo, zelišča, imeli kake živali, itd.

Izvajalec del je za izgradnjo nove nastanitvene enote moral podreti nekaj starih objektov domačije, ki jo je Občina Škocjan za eko-socialno kmetijo prej odkupila. Lesen objekt bodo prestavili, ga obnovili in tako ohranili del naše kulturne dediščine. V prihodnje se nameravajo lotiti še ureditve stare kmečke hiše, v kateri bodo lahko čez vikend bivali starši oskrbovancev. A treba jo bo najprej projektno urediti in za obnovo najti ustrezno financiranje.

Denar od kolesarskih poti?

Za novogradnjo stoji stara hiša, ki jo bodo še prenovili za potrebe bivanja staršev varovancev Sončka čez vikend.

Za izgradnjo nastanitvene enote na Bučki, ki je del skupnega projekta z Občino Kočevje, je občina Škocjan pridobila 200 tisočakov nepovratnih sredstev (pogodbo so podpisali z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za sofinanciranjem iz državnega proračuna in Evropskega sklada za regionalni razvoj), sicer pa je naložba po pogodbi vredna skoraj 800 tisoč evrov in se je od projektantske vrednosti podražila.

A občinski svet je lani potrdil povečanje sredstev iz proračuna in naložbo vseeno uresničujejo. Kot pove župan Kapler, pa se bo finančno mogoče vse izteklo bolj ugodno, kot so mislili, saj bi projekt radi dokapitalizirali s sredstvi – gre za okrog 500 tisoč evrov - ki bi jih škocjanska občina dobila za izgradnjo regionalne kolesarske povezave, do česar pa ne bo prišlo. Zdaj so predlog podali na ministrstva in če dobijo zeleno luč od države, bodo več kot zadovoljni.

Zakaj je tak objekt na dolenjskem koncu nujen, pa več v aktualni tiskani številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija