Pijan zmerjal mater, kričal in razbijal

25.1.2022 | 10:10

Ilustrativna fotografija (foto: Bobo)

V času od sobote pa do ponedeljka popoldne so neznanci vlomili v skladiščne prostore podjetja v Dolenji Brezovici. Po prvih ugotovitvah šentjernejskih policistov so odpeljali okoli petsto kilogramov odpadne medeninaste žice in lastnikom povzročili za nekaj več kot dva tisoč evrov škode.

Med vikendom so pred trgovskim podjetjem na Cesti XV brigade v Metliki vandali razbili steklo nadstreška, kjer so hranili nakupovalne vozičke. Povzročili so okoli šeststo evrov škode.

Deset nesreč, eden brez vozniške

Policisti PU Novo mesto so v zadnjem dnevu obravnavali deset prometnih nesreč z gmotno škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami. Slednja se je zgodila v noči na torek na cesti Stara vas – Orehovica, ko je 54-letni voznik zapeljal s ceste in se pri tem poškodoval. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ni pokazal prisotnosti alkohola.

Sevniški policisti so včeraj popoldne v Kaplji vasi ustavili 47-letnega voznika osebnega avtomobila, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli.

Javni red in mir

Policisti so obravnavali tudi enajst primerov s področja javnega reda in miru. Črnomaljski policisti so popoldne pridržali 35-letnega kršitelja, ki je prišel domov pijan, zmerjal mater, kričal in razbijal. Ker ni šlo drugače, so posredovali policisti, ki so razgrajača (ki se tudi ob njihovi prisotnosti ni pomiril) odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Po zaključku pridržanja mu bodili vročili plačilni nalog zaradi več kršitev javnega reda in miru.

Krški policisti so zvečer posredovali v Kerinovem Grmu. Tam se je pozno popoldne 24-letnik odločil zakuriti plastiko in odpadne avtomobilske dele, tako da je s črnim dimom zadimil bližnjo okolico. Ogenj ni povzročil druge škode, policisti pa bodo o nedovoljenem kurjenju obvestili inšpekcijski organ, ki bo uvedel postopek o prekršku.

M. K.