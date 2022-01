Epidemiji ni pošla sapa, včeraj skoraj 13.000 okužb; Novo mesto in Krško čez 200

25.1.2022 | 12:30

Profimedia

Po današnjih podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) smo v Sloveniji včeraj potrdili 12.772 novih primerov okužbe s sars-cov-2, pri čemer je bil delež pozitivnih testov kar 75,4-odstoten.

Prejšnji ponedeljek je bilo denimo potrjenih 8691 novih primerov okužbe, a primerjava s preteklimi dnevi in tedni trenutno zaradi ozkega grla, ki ga predstavljajo naše kapacitete za testiranje, in spremembe protokola za testiranje niso več mogoče. Največje število okuženih do danes smo sicer zabeležili v soboto, a so bili takrat dnevnemu izkupičku prišteti tudi vsi prispeli rezultati iz nemškega laboratorija, ki je za Slovenijo analiziral vzorce, vzete v dnevih pred tem. Pri NIJZ sicer ocenjujejo, da je v Sloveniji trenutno aktivno okuženih kar 126.251 oseb.

Kot je že včeraj pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar, pri sporočanju rezultatov vzorcev PCR-testov, ki jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) od prejšnje srede pošilja v tujino, prihaja do zamud. Rezultate PCR-testov sicer še vedno zagotavljajo v roku 48 ur.

Pa stanje v slovenskih bolnišnicah? Današnji podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo zjutraj hospitaliziranih 653 "covidnih" bolnikov (včeraj 636), od katerih jih je 130 potrebovalo intenzivno nego (včeraj 135). Na žalost je 10 bolnikov umrlo. Na tem mestu je treba poudariti, kar so v zadnjih dneh potrdili tudi pristojni, da namreč med "covidnimi" bolniki niso samo bolniki, ki so se v bolnišnici znašli zaradi covida-19, temveč je bila pri mnogih okužba potrjena povsem naključno, hospitalizirani pa so bili zaradi drugih zdravstvenih težav.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes 40 covidnih bolnikov (včeraj 39), od tega 7 na intenzivni terapiji. Osem pacientov so sprejeli, jih šest odpustili, eden je žal umrl.

V SB Brežice imajo 25 covidnih bolnikov, včeraj 24, od tega enega na intenzivni terapiji. Sprejeli so pet novih bolnikov, štiri odpustili.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 243, Črnomelj 123, Trebnje 116, Kočevje 72, Šentjernej 61, Metlika 55, Semič 40, Žužemberk 29, Straža 22, Šentrupert 19, Dolenjske Toplice 16, Mirna, Škocjan in Mokronog Trebelno 14, Mirna Peč 13, Šmarješke Toplice 12

Posavje - Krško 232, Brežice 140, Kostanjevica na Krki 26, Sevnica, Radeče in Bistrica ob Sotli 15

M. K.