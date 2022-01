Kingspan ne bo prevzel Trima, pred zaključkom že nov postopek prodaje

25.1.2022 | 17:45

Trimo Trebnje (foto: arhiv DL)

Trebnje - Irski koncern Kingspan ne bo prevzel trebanjskega podjetja Trimo, poroča časnik Finance. Razlog so težave s pridobitvijo soglasja pri Evropski komisiji. Kot so neuradno izvedeli na Financah, je tik pred sklepom že nov postopek prodaje, novi kupec pa naj bi bil izbran v prihodnjih tednih.

V igri so po navedbah časnika vsaj tri podjetja, od tega je vsaj en strateški vlagatelj.

Kingspan se iz postopka prevzema ni umaknil sam. Po poročanju Financ naj bi bil razlog za umik odločanje Evropske komisije o soglasju k transakciji. V Bruslju sicer po navedbah Financ dovoljenja niso zavrnili, niso pa odločili v pogodbenem roku iz prodajne pogodbe.

Uradnih informacij o prevzemnem dogajanju na Financah niso dobili, so pa iz Trima sporočili, da "postopek še ni končan". Pri tem se pričakuje, da bo poljski zasebni sklad Innova Capital, ki ima v lasti Trimo, po prejemu zavezujočih ponudb hitro izbral kupca. Tudi v tem primeru bo sicer treba pridobiti dovoljenja varuhov konkurence, kar ponavadi traja od pol leta do leta dni, odvisno od poslovne kompleksnosti kupca, še navajajo na časniku.

Trimo se je od leta 2016, odkar je v lasti Innova Capitala, osredotočil na temeljne strateške dejavnosti in okrepil svoj položaj v sektorju rešitev za trajnostne gradbene ovoje. Družba je močno povečala svoj tržni delež v Evropi, na okoli 10 odstotkov, in postala drugi največji izdelovalec panelov z jedrom iz mineralne volne. Leta 2016 je bila na četrtem mestu.

Poljski sklad je s Kingspanom pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v Trimu Trebnje podpisal avgusta 2020. Podrobnosti posla sicer niso znane, je pa bila za zaključek prevzema potrebna še zelena luč regulatorja.

Predlagani prevzem je nato aprila lani pod drobnogled vzela Evropska komisija. Začetna preiskava komisije je razkrila, da sta Kingspan in Trimo enakopravna konkurenta pri prodaji sendvič plošč iz mineralnih vlaken v številnih državah Evrope. Na tej točki so se pojavile skrbi, da bi predlagani prevzem lahko znatno zmanjšal konkurenco za omenjeni izdelek na Češkem, Danskem, v Franciji, na Madžarskem, Slovaškem, v Sloveniji in Veliki Britaniji.

V vsaki od teh držav bi imela namreč Kingspan in Trimo visoke skupne tržne deleže, oba bi ponujala visokokakovostne proizvode in storitve, hkrati pa bi imela po pojasnilih komisije le omejeno konkurenco dobaviteljev, ki bi bili sposobni ponuditi proizvode in storitve primerljive kakovosti.

STA; M. K.