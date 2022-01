V Ločni zbil peško; gorelo nevarno blizu cisterne z nevarno snovjo

25.1.2022 | 18:40

Danes zjutraj ob 6.43 je na križišču Seidlove in Levičnikove ceste v Novem mestu osebno vozilo zbilo peško. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj, usmerjali promet in oskrbeli ponesrečeno do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavec cestnega podjetja je kraj nesreče zavaroval z prometno signalizacijo.

Trk v Kočevju

Ob 7.33 sta na Ljubljanski cesti v Kočevju trčili osebni vozili. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja vozil, cestišče posuli z absorbentom in nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe.

Delavec padel s podesta

Ob 11.39 se je v ulici Na postajo, občina Velike Lašče, v podjetju pri padcu s podesta poškodoval delavec. Gasilci PGD Velike Lašče so odprli vrata v zaprt ograjen prostor, oskrbeli poškodovanca in ga predali reševalcem NMP.

Gorelo na tovornjaku s cisterno z nevarno snovjo

Ob 7.43 je v naselju Trnovec, občina Metlika, gorela izolacija pod kabino tovornega vozila s pripeto cisterno z nevarno snovjo. Voznik je še pred prihodom gasilcev pogasil požar na vozilu. Gasilci PGD Metlika in Črnomelj so ohladili motor in kabino ter jo sprali z vodo, pregledali s termokamero in oprali cestišče.

Do onemoglega

Ob 12.53 so v naselju Krmelj, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, v katerem je bila onemogla oseba. Reševalci NMP Sevnica so jo oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Gorel kup sena



Ob 16.32 je na Senovem, občina Krško, na travniku gorel kup sena. Gasilci PGE Krško in PGD Senovo so kraj zavarovali ter požar pogasili.

M. K.