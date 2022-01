Podgoršek in Harej že v Posavju; obisk tudi v šoli in vrtcu Veliki Podlog

25.1.2022

Podgoršek pri Bosteletu ob ogledu hladilnice, ki je zaradi pozebe že prazna. (foto: DL, J. K.)

Minister Podgoršek na kmetiji Černelič (foto: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Fotografije z obiska v Velikem Podlogu: Občina Krško

Krško/Radeče - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek in državni sekretar Anton Harej sta pred obiskom vlade v regiji že obiskala Posavje. Minister se je srečal z županom občine Radeče in obiskal dve kmetiji, državni sekretar pa se je poleg obiska kmetije srečal s predstavniki lokalne akcijske skupine Posavje.

Podgoršek je obisk začel v Radečah, kjer se je srečal s tamkajšnjim županom Tomažem Režunom. Pogovorili so se o aktualnih projektih na področju kmetijstva in urejanju zemljiščnega vprašanja na lokaciji, kjer želi občina postaviti deponijo. Ministru so pokazali tudi projekte, ki so jih izpeljali s pomočjo evropskih sredstev, so sporočili s kmetijskega ministrstva.

V nadaljevanju je obiskal kmetijo Bostele, ki sodi med najboljše kmetije na področju pridelave sadja in jagodičevja, ter biodinamično kmetijo Černelič, ki je lani prejela prestižno evropsko nagrado za upravljanje z zemljišči in tlemi.

Med pogovorom so se dotaknili tudi vprašanja izplačil za sredstev, namenjenih za povrnitev škode lanske pozebe, ob čemer je Podgoršek izpostavil: "Za izplačilo škod po pozebi, ki je v lanskem letu prizadela kmete, je namenjenih sedem milijonov evrov. Poudaril bi, da me veseli, da se je na koncu izkazalo, da je bila škoda v vinogradništvu nižja, kot smo pričakovali na začetku, v sektorju sadjarstva pa so škode višje."

Harej je obiskal kmetijo Pavlin, kjer so mu predstavili svojo poslovno idejo vzpostavitve eko namestitvenega turizma, pogovorili pa so se tudi o strateškem načrtu skupne kmetijske politike. V Krškem pa so predstavniki lokalne akcijske skupine Posavje Hareju predstavili projekt Posavska riba, ogledal si je tudi prenovljen Tončkov dom na Lisci. Oba projekta sta bila sofinancirana z evropskimi sredstvi.

Ogled podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu

V okviru obiska Vlade Republike Slovenije v Posavju si je državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Marjan Dolinšek včeraj skupaj s podžupanjo Mestne občine Krško Ano Somrak ter ravnateljico OŠ Leskovec pri Krškem Jožico Repše in vodjo podružnične osnovne šole Ano Netahly ogledal obstoječ objekt in gradnjo nove podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu.

Mestna občina Krško je namreč zaradi prostorske stiske v starem objektu lani začela z gradnjo novega objekta, ki bo zaključen sredi letošnjega leta. Od skupne vrednosti okoli treh milijonov evrov bo 1,1 milijona evrov prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostali del pa Mestna občina Krško. Z novimi 1375 kvadratnimi metri neto notranjih površin bodo v Velikem Podlogu pridobili bistveno več prostora, saj je trenutno prostorska stiska že velika, hkrati pa bodo nove igralne in učne površine ustrezale normativom. Za vrtec so predvidene štiri enote oz. igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole pa štiri učilnice.

M. K.