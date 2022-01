Dimniški požar; danes brez elektrike

26.1.2022 | 07:00

Sinoči ob 18.49 so v naselju Pleterje, občina Krško, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta, vendar so pred prihodom gasilcev pogorele. Gasilci PGE Krško in PGD Zdole so s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico dimnika, očistili kurišče v peči ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarske službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ADLEŠIČI na izvodu TRGOVINA in FAROVŽ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINOGRADNIŠKA, Naselje Staneta Rozmana;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI METLIKI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Svinjsko vas, Lontovž in Vinji Vrh Kal predvidoma med 7.45 in 15. uro.

