Kupci za grad Prežek se pojavljajo. Kdo bo odštel 190 tisočakov?

26.1.2022 | 09:50

Občina Šentjernej prodaja grad Prežek. Bo uspešna? (Foto: L. M.)

Šentjernej - Občina Šentjernej kot lastnica gradu Prežek nima potrebnega denarja za njegovo obnovo. Po grobi oceni bi ta menda znašala od 5 do 6 milijonov evrov.

Ker občina želi, da grad zaradi svoje zgodovinske in kulturne vrednosti ne bi propadal, se trudi za prodajo in kot je slišati, sta se dva kupca menda le pojavila, prodaja poteka.

Kot je javno razvidno na enem od nepremičnihskih portalov, se grad Prežek iz 16. stoletja - gre za srednjeveški dvonadstropni dvorec na zanimivi lokaciji, primeren za investicijo za razvoj vinskega turizma v neokrnjeni naravi, grad pa je tudi spomenik lokalnega pomena - prodaja za 190 tisoč evrov.

Župan Jože Simončič je na pripombo svetnika Viktorja Luzarja (DeSUS), naj obnovijo slemenjake na strehi, dejal, da so si grad nedavno ogledali in zadeve preverili. Poskrbljeno bo za streho, grad pa bodo tudi zaprli, kar pomeni, da bo vstop prepovedan – tudi iz varnostnih razlogov. Na občini so o gradu sestankovali tudi s predstavniki nekaterih institucij, kot sta Zavod za gozdove RS in Dolenjski muzej.

L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 43m nazaj Oceni xxx Lokacija je krasna, sam kaj ti pomaga, ko je ta podrtija spomeniško zaščitena, obnova bi pa stala miljone. 43m nazaj Oceni xxx Lokacija je krasna, sam kaj ti pomaga, ko je ta podrtija spomeniško zaščitena, obnova bi pa stala miljone. Preglej samo prijavljene komentatorje