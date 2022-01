Bo počakal na boljše čase? Jekleni most čez Savo je predrag

Krško

Most je zasnovan kot ločna konstrukcija dolžine 109,5 m brez podpor znotraj pretočnega prereza v reki Savi, tako da se po gradnji ohrani pretočna prevodnost struge – Uporaba mestnega avtobusa se ne poveča, če je brezplačen, zato se za tak korak Krčani niso odločili

Pri pregledu Odloka o proračunu Mestne občine Krško je občinska svetnica Milena Bogovič Perko (SDS) zasledila, da je za gradnjo peš mostu čez reko Savo načrtovanih nekaj več kot dva milijona evrov. Glede na to, da je bilo na eni izmed zadnjih sej krškega občinskega sveta povedano, da zaradi občutne podražitve mostu (za zdaj) ne bodo gradili, denar pa je načrtovan, je Bogovičeva vprašala, na katere postavke ga bodo prerazporedili. Z Oddelka za gospodarsko infrastrukturo so pojasnili, da je bilo zaradi nenormalno visoke cene ponudbe, govorili so celo o sedmih milijonih, ki je bila pridobljena na javnem razpisu, dogovorjeno, da se izvedba mostu prestavi do stabilizacije oz. umiritve razmer na področju cen materialov, predvsem jekla.

Tudi svetnik Aleš Suša (Levica) se sprašuje, kako se bodo lotili realizacije gradnje peš mostu glede na težave z visokimi cenami jekla. Ali je mogoče narediti nov načrt mostu, ki bi porabo jekla zmanjšal, za nenosilne elemente pa bi uporabili drug material, npr. les? Po drugi strani pa Suša opozarja, da se morajo zavedati odgovornosti Mestne občine Krško glede zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, torej zmanjševanja prometa z osebnimi vozili, k čemur bo prispevala tudi postavitev mostu za pešce.

Pravi naslov za odgovor je spet Oddelek za gospodarsko infrastrukturo. Pojasnjuje, da je bil osnovni namen brvi prek reke Save povezava starega mestnega jedra Krškega na desnem bregu z zahodnim delom Krškega – Vidmom na levem bregu Save, hkrati pa želijo izdelati objekt, ki bo prepoznaven v prostoru. Os predvidene povezave je definirana z že zgrajenim temeljem na desnem bregu Save, ki je bil zgrajen v sklopu gradnje protipoplavnega zidu v letu 2016. Na levem bregu se most naveže na obstoječo večnamensko kolesarsko in pešpot. Most je zasnovan kot ločna konstrukcija dolžine 109,5 m, brez podpor znotraj pretočnega prereza v reki Savi, tako da se po gradnji ohrani pretočna prevodnost struge, pojasnjujejo na občini. Porabo jekla bi bilo po mnenju strokovnjakov mogoče zmanjšati z zmanjšanjem razponov konstrukcije, ki pa zahtevajo izvedbo stalnih podpor v pretočnem profilu reke Save, ki pa niso sprejemljive za dajalce mnenj, saj se s tem poslabšujejo odtočne razmere pri nastopu visokih voda. Hkrati pa takšna zasnova ne bi bistveno pocenila gradnje, saj je glede na izkušnje podobnih projektov cena izvedbe vmesnih podpor v vodotokih znaša okoli dva milijona evrov. Pri obstoječi zasnovi je celotna konstrukcija del statičnega sistema (je nosilna), saj lok prenaša tlačne obremenitve, pohodna konstrukcija pa poleg prenašanja lokalnih obremenitev zaradi prometa deluje tudi kot natezna vez in prenaša obremenitve, ki nastopajo kot projekcija tlačnih obremenitev v loku, tako da zamenjava pohodne površine npr. z lesom ni mogoča, poudarjajo na občini.

Aleš Suša je ponovno dal v premislek, ali bi lahko kaj naredili za povečanje učinkovitosti mestnega avtobusa. Še vedno meni, da bi mestni avtobus lahko vozil brezplačno. Kot mestna občina imajo menda tudi večje možnosti za prijave na razpise, npr. na razpis Ekosklada za nakup električnega mini busa. Nekaj takega imajo v Mestni občini Koper.

Na MO Krško odgovarjajo, da so preučili veliko dobrih praks v preostalih občinah in ugotovili, da se uporaba mestnega avtobusa ne poveča, če je ta brezplačen, zato se za tak korak za zdaj niso odločili. Cena, ki jo potniki zdaj plačajo za uporabo mestnega avtobusa, je zelo nizka, tako rekoč simbolična. Da bi spodbudili uporabo mestnega avtobusa, so v polovici leta 2021 uvedli še dve dodatni liniji. Tako med poukom v Mestni občini Krško v dopoldanskem času kroži pet mestnih avtobusov, kar pomeni, da se lahko odpeljete na posamezni del mesta z avtobusne postaje na Vidmu vsakih 15–20 minut. V tednu mobilnosti so natisnili tudi brošuro z voznimi redi in promovirali uporabo mestnega avtobusa. Glede nakupa električnega avtobusa so že poizvedovali. Pri tem pomembno vlogo igra tudi možnost sofinanciranja Ekosklada. Ponovno bodo preverili možnosti ter izvedli vse potrebne aktivnosti za nakup električnih avtobusov in odobritev sofinanciranja Ekosklada.

