S cesto do Križevske vasi nad prometne zastoje v Metliki

26.1.2022 | 12:30

Vsako poletje se čez Gorjance in Metliko vijejo kolone turistov proti Hrvaški ... (foto: arhiv DL)

Metlika - Na metliški občijni so danes z ministrstvom za notranje zadeve podpisali pismo o nameri za ureditev cestne povezave od priključka na regionalno cesto Metlika – Podzemelj do Križevske vasi. Dela se bodo predvidoma izvedla v prvi polovici leta. Naložbo bodo po tretjinah financirale Občina Metlika, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo.

Tako bodo med drugim uredili dostop do stanovanjskih objektov prebivalcev ob državni meji na območju MP Metlika ter izboljšali prometno in varnostno situacijo zaradi povečanja nadzora državne meje, pravijo na občini.

Zaradi mejnega nadzora na območju metliškega mejnega prehoda namreč, kot je znano, prihaja na območju Metlike do velikih prometnih zastojev. To poslabšuje prometno-varnostno stanje na celotnem cestnem omrežju tamkajšnjih državnih in lokalnih cest ter vpliva tudi na učinkovitost policije, domačinom pa hkrati onemogoča dostop do stanovanjskih zgradb, se le zavedajo tudi pristojni.

M. K .