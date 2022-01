Poročilo o položaju romske skupnosti - najbolj kritično je v jugovzhodni Sloveniji

26.1.2022 | 14:20

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je seznanil z osmim poročilom o položaju romske skupnosti v Sloveniji, ki zajema leto 2020. Opazen je napredek pri reševanju nekaterih perečih zadev, so ugotavljali na odboru, a hkrati izpostavili še vedno neurejene bivanjske razmere, šolstvo in zaposlovanje.

Poročilo je poslancem na kratko predstavil direktor urada vlade za narodnosti Stanko Baluh. Povedal je, da je poročilo tudi tokrat koordiniral urad, ki ga je potrdila tudi delovna skupina vlade za obravnavo romske problematike. Velik del poročila je namenjen aktivnostim glede preprečevanja širjenja novega koronavirusa, navedene so tudi aktivnosti v zvezi s pripravo novega nacionalnega programa ukrepov 2021-2030, ki je že začel veljati, je dejal.

Predstavljene so tudi vse aktivnosti na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, štipendiranja, socialnega varstva, socialnega vključevanja, zdravstvenega varstva, urejanje bivalnih razmer kulture, založniške dejavnosti ter ozaveščanje in boja proti diskriminaciji.

Baloh ocenjuje, da je ena glavnih pridobitev v letu 2020 spremenjen zakon o sofinanciranju občin, v katerih so romska naselja. "Na nek način je tudi sklenjen sistemski finančni krog za urejanje romske tematike, tako da so občine, kjer biva romska skupnost, dobile povprečnine višje za 3,5 odstotka," je povedal.

V nadaljevanju je med drugim izpostavil aktivnosti romskih organizacij pri ozaveščanju romskega prebivalstva pri premagovanju covida-19. Zaključil je z ugotovitvijo, da je zelo vesel, da se z zakonom o financiranjem občin na državni ravni podpirajo številne dejavnosti, tudi projektna financiranja, enako na lokalni ravni. "To so dobri nastavki za naprej in ob hkratnem aktivnem sodelovanju romske skupnosti je v letu 2020 viden napredek, a še vedno obstajajo težave, ki jih je treba tudi včasih interventno reševati," je dodal Baluh.

Komisija za državno ureditev državnega sveta ocenjuje, da so premiki na področju romske problematike premajhni, najbolj kritično je v jugovzhodni Sloveniji.

Osmo poročilo o položaju romske skupnosti po mnenju predsednika Foruma romskih svetnikov RS Darka Rudaša kaže napredek na določenih področjih, na primer pri izobraževanju, uspeh romskih otrok je boljši, a je še veliko stvari, ki jih lahko država stori za izboljšanje življenja Romov, je prepričan. Pri tem je omenil težave z razpisi, pogreša tudi razpis za kulturne dejavnosti romske skupnosti.

V razpravi je poslanec Predrag Baković (SD) opozoril, da je treba nekaj storiti glede velike zadolženosti posameznikov, ki se zato izogibajo zaposlitvi. Izpostavil je tudi problematiko izobraževanja na domu, kjer v romskih naseljih na jugovzhodu države slabo izobraženi starši niso v pomoč svojim otrokom. Zavzel se je tudi za spremembo zakonodaje.

Poslanka Nataša Sukič (Levica) je povedala, da ob vsakokratnem poročilu ugotavljajo, da bistveni problemi ostajajo. To je skupina, ki je po njenih navedbah močno stigmatizirana in diskriminirana. Opozorila je na sredstva občinam, ki po sprejetju v DZ niso "več namenska, ampak prepuščena svobodni volji občin". Napredek bi bil, če bi bila ta sredstva namenska, še vedno veliko Romov živi brez vode in elektrike, je dodala.

Poslanka Anja Bah Žibert (SDS) je med perečimi problemi izpostavila izobraževanje romskih otrok, ki ne zaključijo niti osnovnega šolanja. Zavzela se je tudi, da bi bil otroški dodatek v naravi tam, kjer je slabše stanje oz. v jugovzhodni Sloveniji.

STA; M. K.